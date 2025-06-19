أخبار الفن اليوم، الموت يفجع المخرجة سارة وفيق، علي الحجار يعلن تأجيل ألبومه الجديد، هيفاء وهبي وبوسي تقدمان الأغنية الترويجية لفيلم "أحمد وأحمد"

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها إعلان الفنان علي الحجار تأجيل ألبومه الجديد.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلن المطرب علي الحجار تأجيل طرح ألبومه الغنائي الجديد إلى أجل غير مسمى.

أعلنت المخرجة سارة وفيق من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن وفاة والدتها اليوم الخميس الموافق 19 يونيو.

طرحت منصة نتفليكس إعلانا تشويقيا لمسلسل كتالوج عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يصادف اليوم ذكرى توقيع الكونجرس الأمريكي على قانون حظر تجارة الرق والعبيد في عام 1794م، وهي مناسبة تذكّرنا بصفحة مؤلمة من تاريخ الولايات المتحدة.

تعاقد النجم عمرو يوسف على تقديم فيلم "موسم صيد الغزلان" والمأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد مراد، فيما من المقرر أن يقود عملية الإخراج أحمد المرسي، في أولى تجاربه الإخراجية بعد مسيرة طويلة كمدير تصوير.





يحيي الفنان محمد حماقي حفلا في مهرجان موازين بالمغرب يوم السبت المقبل.

نجح الفنان رامي جمال، في خطف الأنظار بعد طرحه “cover” ألبومه الجديد محسبتهاش والذي يتضمن 15 أغنية ويطرح 1 يوليو.



كشف النجم رامي جمال، عن تفاصيل ألبومه الجديد “محسبتهاش”، والذي من المقرر طرحه يوم 1 يوليو المقبل ويتضمن 15 أغنية.

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السفير عامر شوكت سفير باكستان في القاهرة.



يحل المطرب الشاب هاني حسن الأسمر نجل المطرب الراحل حسن الأسمر ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الغد الجمعة من برنامج “معكم منى الشاذلي” على شاشة قناة ON.

اعتذرت الفنانة سلوى عثمان عن عدم المشاركة في فيلم “بابا وماما” بطولة الفنان محمد عبد الرحمن توتا.

تقدم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأغنية الدعائية لفيلم “أحمد وأحمد” بطولة الفنان أحمد السقا، والفنان أحمد فهمي.





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