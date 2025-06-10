"ريستارت" يشعل أزمة حادة بين الشناوي والمخرجة سارة توفيق (تفاصيل الاشتباك)

رغم تحقيقه إيرادات قياسية، فقد فجر فيلم "ريستارت" أزمة حادة بين الناقد طارق الشناوي، ومخرجة الفيلم سارة توفيق.

الفيلم، الذي يقوم ببطولته النجم تامر حسني، تصدّر شباك التذاكر في الدول العربية، محققًا نقلة نوعية للسينما المصرية في الحضور الإقليمي.

"ريستارت"، الذي بدأ عرضه في دور السينما يوم 29 مايو الماضي، حقق إيرادات اقتربت من 50 مليون جنيه في أول أيام إجازة عيد الأضحى، في افتتاحية استثنائية تعكس جماهيريته الواسعة، وتعد الأعلى في مشوار تامر حسني السينمائي.

أزمة تصريحات الشناوي وسارة توفيق

وخلال الساعات الماضية، تصدرت أزمة تصريحات الناقد طارق الشناوي والمخرجة سارة وفيق، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رد سارة وفيق على نقد "الشناوي" لجانب الإخراج في فيلم "ريستارت" بطولة النجم تامر حسني، والمعروض حاليا في دور العرض السينمائي.

بداية أزمة طارق الشناوي وسارة وفيق

كانت البداية عندما كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن رأيه في فيلم "ريستارت" وتحديدا حديثه عن الإخراج قائلا: "بتصور انه رغم أن من الناحية النظرية تامر حسني بعد عن التأليف والإخراج.. إلا أنه عمليا موجود في الفيلم كله مش كممثل أو منتج فقط".

وتابع: "الفيلم مفيهوش رؤية ومفيهوش إضافة ومفيش مخرج.. محستش إن سارة أضافت حاجة.. يعني لو شيلنا اسمها وحطينا اسم تامر حسني مش هتحس بفرق.. لأن هي مش بتستخدم أدوات المخرج.. احنا شايفين حوار كوميدي فيه احيانا مبالغات واستظراف، وسايبة التمثيل مسؤولية كل ممثل كل كوميديان اللي يقدر يقوله وهي سايباهم".

رد سارة وفيق على انتقاد طارق الشناوي

لترد على الفور سارة وفيق مخرجة فيلم "ريستارت" عبر منشور على حسابها الشخصي على "فيس بوك" وتقول: "أستاذ طارق الشناوي فيه فرق كبير بين الإهانة وبين النقد.. حضرتك بتقول إن مفيش موضوع في الفيلم ودي حاجة ضحكتني جدا لأن احنا بنتكلم عن موضوع الساعة.. موضوع العصر، أكبر موضوع بيهمنا ويخصنا حاليا.. كلامك فكرني بمشهد في الفيلم للفنان محمد ثروت وهو بيقول انا أعمل اي حاجة علشان ابقى تريند (احنا خدامين التريند) وسمع كلام الچوكر (الفنان باسم سمرة) اللي بيشتغل لأغراض ناس".

وتابعت سارة وفيق: "مبروك يا أستاذ طارق؛ عرفت تبقي تريند من غير ما تنقد الفيلم.. تخبط في القائمين علي العمل بعيد عن العمل نفسه ولا اتكلمت عن إيجابياته ولا سلبياته.. لا ههاجم اشخاص، وبكدة هطلع تريند بسرعة، ده موضوع الفيلم اللي انت مافهمتوش أصلا ولا هو جالك على الجرح.. وعلى فكرة انا كمان بعرف اعمل تريند وهنطلع تريند انا وانت.. بس أنا على حق وهمنشنك عشان تظهر بسرعة".

وأردفت: "انت بتقول ان اغنية المقص عجبتك بس هي مش داخل الفيلم لا يا استاذ طارق، الأغنية في الفيلم بس شكل اللي بيمليك اتلخبط.. ادخل شوف الفيلم اللي انت مشوفتوش واحكم عليه بنفسك وبلاش الأفكار السطحية اللي بتقولها علي كل الأفلام لانك لو شوفت ريستارت فعلًا كنت هتعرف ان قصته أهم ما فيه.. وبعدين حضرتك بتتكلم عن أدوات المخرج والمؤلف ولم تستخدم أدواتك كناقد فني، ياريتك قُلت حاجة نستفيد بيها بدال مانت طالع ترمي إفيهات وإفيهات وحشة كمان".

واختتمت: "الرقم اللي متحقق جوة مصر وبرة مش مجاملة يا استاذ طارق ده الجمهور الحقيقي اللي بنخاطبه دول مش ولاد اختي مثلا.. الفيلم لسه نازل وداخل على خمسين مليون داخل مصر فقط، وده نجاح مفرح كل صناعه، الحمد لله.. على العموم دي كلمتك ورأيك والجمهور قال كلمته برضه".



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