علي الحجار يروي رحلة فريد الأطرش في "100 سنة غنا" بالأوبرا (صور)

ضمن أنشطة وزارة الثقافة احتفت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالموسيقار فريد الأطرش خلال الأمسية الخامسة من عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا المقام بالتعاون مع النجم على الحجار والتى كانت كاملة العدد واستضافت المطربين الشباب أميرة أحمد، ياسمين على وفتحي ناصر وأخرجها مهدي السيد، سيناريو الكاتب الصحفي أيمن الحكيم والتوزيع الموسيقي لكل من شادي مؤنس، أحمد صالح، أحمد شعتوت، أحمد على الحجار، يوسف صادق، تصميم الديكور محمد الغرباوى، إضاءة ياسر شعلان، جرافيك محمد عبد الرازق، تصميم الرقصات رجوى حامد.

حفل 100 سنة غنا

وقد قدمت الحفل الإعلامية سهير جودة وخلاله أهدى الفنان عادل فؤاد الأطرش رئيس جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش درعًا تذكاريًّا للنجم على الحجار تقديرًا لجهوده في إحياء تراث فريد الأطرش وقد روى الحجار في الحفل رحلة ملك العود الفنية من خلال مجموعة مختارة من الألحان الخالدة متناولا بالدراما والإستعراض شكل الحياة فى مصر خلال عقود من القرن الماضى كان منها الحياة حلوة، بقى عايز تنساني، اشتقت لك، دقوا المزاهر، مخاصمك يا قلبى، يا ليل ياما فيك سهارى ، جميل جمال، الربيع، قلبى ومفتاحه، يا واحشنى رد عليا، علي بالى، إياك من حبى، ليالى الأنس، دويتو أحبك يانى، يا جميل يا جميل، بنادى عليك وفى الختام احتفل الجميع بعيد ميلاد النجم على الحجار وقدموا له أخلص التهاني.

جدير بالذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع كما يهدف إلى إعطاء الفرصة للشباب الموهوبين للتعبير عن أنفسهم وإلقاء الضوء عليهم وإبراز إمكانياتهم الفنية.

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