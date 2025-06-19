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ثقافة وفنون

بأقل من 150 ألف جنيه إيرادات، "سيكو سيكو" يحتل المركز الأخير بشباك التذاكر أمس

فيلم سيكو سيكو، فيتو
فيلم سيكو سيكو، فيتو

حقق فيلم “سيكو سيكو” الذي يقوم ببطولته النجمان طه الدسوقي وعصام عمر، إيرادات ليلة أمس الأربعاء بلغت  145,045، يحتل بها المركز الرابع والأخير بعد “المشروع X”، و"ريستارت" و"في عز الظهر".

ولا يزال “سيكو سيكو” يحتل الأخير بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر في مختلف السينمات، وقد تجاوز إجمالي ما حققه بعد 10 أسابيع من عرضه في 72 ليلة عرض، 185.5 مليون جنيه، بما يعني بيع مليون و395 ألف تذكرة.

قصة فيلم سيكو سيكو

 قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة، وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو 

 فيلم “سيكو سيكو” بطولة  عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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سيكو سيكو إيرادات سيكو سيكو عصام عمر طه الدسوقي

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"سيكو سيكو" يحتل المركز الأخير في إيرادات ليلة أمس

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