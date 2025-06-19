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ثقافة وفنون

حماقي يحيي حفلا في مهرجان موازين بالمغرب السبت المقبل

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

يحيي الفنان محمد حماقي حفلا في مهرجان موازين بالمغرب يوم السبت المقبل.

 

ويشدو حماقي خلال الحفل بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

 

كان محمد حماقي أحيا عددًا من الحفلات الغنائية في أكثر من مكان ومن أبرزهم مشاركته في فعاليات ليالي جدة، وذلك قبل تعرضه لوعكة صحية الفترة الماضية.

 

ألبوم محمد حماقي الجديد

 

وطرح محمد حماقي في وقت سابق عددًا من أغاني ألبومه الجديد هو الأساس وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

ويعد محمد حماقي واحدًا من أبرز النجوم في الساحة الفنية خلال الوقت الحالي، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة  تنتظر أعماله من وقت إلى آخر، وآخرها ألبوم هو الأساس الذي طرح أغانيه منذ فترة قصيرة ظل بداية من أغنية واكلة الجو وصولًا إلى أغنية صدمة، والتي تعتبر بالفعل صدمة له بمعني الكلمة، بسبب كلمات الأغنية التي وضعته في مرمى الانتقادات.

 

 

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