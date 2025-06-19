الخميس 19 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

المسلماني يبحث مع سفير باكستان ترجمة مسلسلات مصرية للغة الأردية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السفير عامر شوكت سفير باكستان في القاهرة.

 

زار السفير الباكستاني استديو نجيب محفوظ بالطابق السابع والعشرين بمبني الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو، وبحث آفاق التعاون بين الجانبين. 

 

رؤية الهيئة

 

وطرح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خلال اللقاء رؤية الهيئة في ترجمة بعض الأعمال الدرامية المصرية إلي اللغة الأردية، وهي اللغة الرسمية في باكستان، وتعد من أكبر عشر لغات في العالم حسب بعض التقديرات ، وبدوره اقترح السفير الباكستاني عرض المسلسلات المصرية المترجمة إلي الأردية علي التليفزيون الوطني في باكستان.

 

 

 

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الهيئة الوطنية للاعلام ماسبيرو أحمد المسلماني الإعلامي أحمد المسلماني

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