الخميس 19 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

تعاقد عمرو يوسف لتقديمها في فيلم، قصة وأحداث رواية "موسم صيد الغزلان" لـ أحمد مراد

عمرو يوسف وأحمد مراد
عمرو يوسف وأحمد مراد

تعاقد النجم عمرو يوسف على تقديم فيلم "موسم صيد الغزلان" والمأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد مراد، فيما من المقرر أن يقود عملية الإخراج أحمد المرسي، في أولى تجاربه الإخراجية بعد مسيرة طويلة كمدير تصوير.

قصة وأحداث رواية موسم صيد الغزلان  

رواية “موسم صيد الغزلان” صدرت عن دار الشروق للنشر والتوزيع عام 2017، وهي الرواية السادسة في مسيرة أحمد مراد. 

وفي روايته السادسة، وبدون مرور بالحاضر، انطلق “مراد” مباشرةً من التاريخ المصري القديم إلى المستقبل، رواية تتنبأ بعالَم تُلقَى بذورە الآن، وتناقش الصراعَ الأبدي بين العقل، وأعظم القناعات على الإطلاق.

وتدور أحداث الرواية في المستقبل ولكنها تعتمد على مزج الواقع والخيال في إطار من الإثارة والتشويق.

وتبدأ رواية موسم صيد الغزلان في حلم شخص يدعى نديم حيث يرى في حلمه سيدة البحر ويصفها الكاتب بكونها فتاة بيضاء لها شعر أحمر اللون، يراها نديم في الحلم، ثم يستيقظ بعدها متسائلًا عن سبب هذا الحلم وماهيته.

 ثم يستعرض أحمد مراد في روايته العصر الذي يتواجد فيه نديم في الصفحات الأولى من الرواية حيث يستعرضه بشكلٍ سريع عن طريق تناول بعض التفاصيل والمعالم غير الواضحة. 

ثم ينتقل مراد للتحدث عن طبيعة حياة نديم وطبيعة علاقته الجافة بزوجته مريم، كما يتحدث عن علاقته الطيبة بابنته التي تدعى سلاف. 

وفي هذه الرواية "نديم" هو شخص ملحد، كما يعتبر شخصية تُجسد الشخص المغرور بعلمه ومعلوماته، فهو شخص يرى أن العلم وحده هو مفتاح لحل كل الألغاز.

ومن أجواء الرواية: "في مُستقبل بعيد، وفي توقيت مرور الُمَذَّنب بالسماء، يستيقظ "نديم" على وميضٍ بعدسته؛ "تم تسجيل حلم واحد"؛ سيدة غجرية حمراء الشعر تقف في قاع البحر، ترفع رأسها لتنظر ناحيته.. وبعد ساعاتٍ من حلمه، وفي أثناء إلقاء محاضرته على المسرح، يتفاجأ بالغجرية تجلس بين الحاضرين! في ذلك اليوم سيتلقى "نديم" دعوة لزيارة غير متوقعة، تجربة يتمنى الكثيرون خوضها... ما داموا لا يدركون نهايتها... فبعض الحقائق من الأفضل أن تبقى في الظلام".

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