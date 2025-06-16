المسلماني يستقبل هدى نجيب محفوظ قبل افتتاح استديو والدها

استقبل أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام هدي نجيب محفوظ، ابنة الأديب نجيب محفوظ في أول زيارة لها إلى ماسبيرو قبيل افتتاح استديو نجيب محفوظ بمني الإذاعة والتلفزيون.

المسلماني يستقبل هدي نجيب محفوظ قبيل افتتاح استديو نجيب

ويشارك في إزاحة الستار عن اللوحة التي تحمل اسم نجيب محفوظ الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

يذكر أن استديو نجيب محفوظ بالتليفزيون المصري يعد أحد أجمل الاستوديوهات التلفزيونية في العالم، حيث يرى النيل والأهرامات معًا.

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