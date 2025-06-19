سلوى عثمان تعتذر عن فيلم "بابا وماما" مع محمد عبد الرحمن توتا

اعتذرت الفنانة سلوى عثمان عن عدم المشاركة في فيلم “بابا وماما” بطولة الفنان محمد عبد الرحمن توتا.

وكان من المقرر أن تشارك سلوى عثمان في بطولة الفيلم، لكنها اعتذرت بسبب الأجر المادي، وتشارك بدلا منها الفنانة حنان يوسف.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ماما وبابا" البوستر التشويقي الأول للعمل، الذى يقوم ببطولته كل من محمد عبد الرحمن توتا، وياسمين رئيس، استعدادا لعرضه بالسينما صيف 2025، ويشهد الفيلم مواقف كوميدية تجمعهما.

فيلم بابا وماما

"ماما وبابا" بطولة محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس وتأليف محمد صادق وإنتاج محمد رشيدي، وإخراج أحمد القيعي، ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.