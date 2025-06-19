الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سلوى عثمان تعتذر عن فيلم "بابا وماما" مع محمد عبد الرحمن توتا

سلوى عثمان، فيتو
سلوى عثمان، فيتو

 اعتذرت الفنانة سلوى عثمان عن عدم المشاركة في فيلم “بابا وماما” بطولة الفنان محمد عبد الرحمن توتا.

 

وكان من المقرر أن تشارك سلوى عثمان في بطولة الفيلم، لكنها اعتذرت بسبب الأجر المادي، وتشارك بدلا منها الفنانة حنان يوسف.

 

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ماما وبابا" البوستر التشويقي الأول للعمل، الذى يقوم ببطولته كل من محمد عبد الرحمن توتا، وياسمين رئيس، استعدادا لعرضه بالسينما صيف 2025، ويشهد الفيلم مواقف كوميدية تجمعهما.

 

فيلم بابا وماما

 "ماما وبابا" بطولة محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس وتأليف محمد صادق وإنتاج محمد رشيدي، وإخراج أحمد القيعي، ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سلوى عثمان الفنانة سلوى عثمان فيلم بابا وماما الفنان محمد عبد الرحمن توتا

مواد متعلقة

محمد عبد الرحمن توتا ضيف برنامج "فضفضت أوي" مع معتز التوني اليوم

الأكثر قراءة

صواريخ إيران تزلزل إسرائيل والعرب غارقون في الترفيه.. عصام كامل يكتب: لماذا احتفلت الشعوب العربية بضربات إيران على الكيان الصهيوني؟

إيقاف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب ظروف جوية طارئة

بث مباشر، مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

الحرس الثوري يطالب بإخلاء مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي قبل قصفه

سيناريوهات تأهل الأهلي لدور الـ16 بعد الخسارة من بالميراس بمونديال الأندية

وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل غير قادرة على دخول حرب مع مصر لهذا السبب

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة من بالميراس في كأس العالم للأندية

منحة مجانية من مدارس 30 يونيو للمتفوقين بالإعدادية، ما التفاصيل ؟

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس

الضاني يرتفع 5 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

قانون السكة الحديد، تعرف على عقوبة العبث بمعدات الهيئة

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العم في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات وهموم

هل تحديد نوع الجنين حرام شرعا؟ أمين الفتوى يوضح

غرور قارون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 78 من سورة القصص (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية