علي الحجار يعلن تأجيل ألبومه الجديد..ما القصة؟

أعلن المطرب الكبير علي الحجار تأجيل طرح ألبومه الغنائي الجديد إلى أجل غير مسمى.

“الحجار” أوضح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه قرر إرجاء طرح ألبومه الغنائي الجديد “شيء من كل شيء”؛ على خلفية التوترات الإقليمية الأخيرة، وأحدثها التصعيد الإسرائيلي الإيراني، وهو ما يجعل الأجواء غير ملائمة.

إلى ذلك..يستعد الحجار لإحياء حفل غنائي في ساقية الصاوي خلال الشهر الجاري، حيث يقدم خلاله مجموعة من أبرز أغانيه. وتحظى حفلات “الحجار” في ساقية الصاوي بإقبال شبابي لافت.

ومؤخرًا..أحيا “الحجار” حفلًا غنائيًا بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، وحظي بحضور جماهيري كبير.

يُذكر أن المطرب علي الحجار –الذي أدرك عامه الحادي والسبعين في أبريل الماضي- طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "بخاف من عيد ميلادي"، استعرض من خلالها مراحل التقدم في العمر، بداية من الطفولة مرورًا بالمراهقة والشباب وصولًا إلى سن الرشد والشيخوخة، حيث يعبِّر عن التحولات بين البراءة والأحلام، والسعي لاكتشاف الذات والتكيف مع متطلبات الحياة وضغوطها.

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