الخميس 19 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

الموت يفجع المخرجة سارة وفيق

المخرجة سارة وفيق،
المخرجة سارة وفيق، فيتو

أعلنت المخرجة سارة وفيق من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن وفاة والدتها منذ دقائق قليلة اليوم الخميس الموافق 19 يونيو. وكتب المخرجة بحسابها الرسمي: "أمي ماتت".

كما أعلن أشقاء المخرجة عن تشييع جثمان والدتهم، مساء اليوم بعد صلاة المغرب من مسجد الحمد بالتجمع الخامس ودفن الجثمان بمقابر العائلة بالقطامية.

يذكر أن أحدث أعمال سارة توفيق هو إخراج فيلم “ريستارت” الذي قام ببطولته تامر حسني، وحقق نجاحا ملحوظا على مستوى الإيرادات.

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سار وفيق مخرجة فيلم ريستارت سار وفيق مخرجة فيلم ريستارت

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