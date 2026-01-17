بمروحية عسكرية، اختطاف مرشح الرئاسة الأوغندي بعد يوم واحد من الانتخابات

18 حجم الخط

قال حزب منصة الوحدة الوطنية المعارض في أوغندا يوم الجمعة، أن بوبي واين، مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية تعرض للاختطاف بواسطة "مروحية عسكرية" بعد يوم واحد من الانتخابات.

وقال الحزب على موقع "إكس" إن مروحية عسكرية هبطت على "مجمع" واين واقتادته "بالقوة" إلى جهة مجهولة.

وفي وقت سابق، قال الحزب في منشور منفصل، إن "عناصر أمن النظام" قطعوا التيار الكهربائي عن منزل واين وهاجموا حراسه الأمنيين وحاولوا "اقتحام المنزل بالقوة".

يذكر أنه لم يكن من الممكن التحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل، حيث تم حظر الوصول إلى الإنترنت في أوغندا منذ مساء الثلاثاء الماضي.

كما منعت الحكومة الصحفيين من تغطية الاحتجاجات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت يوم الخميس.

وكان المرشح الرئاسي المعارض واين قد قال في وقت سابق إنه لم يتمكن من مغادرة منزله، وإنه تم خطف مندوبي الفرز في حملته الانتخابية بالمناطق الريفية قبل بدء التصويت في انتخابات الرئاسة، مما يقوض جهوده لمنع حدوث مخالفات انتخابية، مثل ملء صناديق الاقتراع بأصوات المنافس.

وكان واين يأمل في إنهاء حكم الرئيس يوري موسيفيني المستمر منذ أربعة عقود خلال الانتخابات، التي شهدت انتشار قوات الجيش وتشديد التواجد الأمني خارج منزله بالقرب من العاصمة كامبالا.

وأظهرت نتائج فرز جزئي للأصوات في الانتخابات تصدر الرئيس موسيفيني السباق بفارق واضح، مما يمهد له الطريق للفوز بولاية سابعة.

وقال سيمون بياباكاما، رئيس اللجنة الانتخابية، في إحاطة صحفية بالعاصمة كمبالا يوم الجمعة، إن الرئيس الحالي حصل على 75% من الأصوات التي تم فرزها من نحو 60% من مراكز الاقتراع، بينما حصل منافسه واين، على نحو 21%.

