الكشف عن البرومو التشويقي الأخير للمسلسل الكوري "Squid Game" (فيديو)

يعود مسلسل "لعبة الحبار" (Squid Game)، الظاهرة العالمية التي حققت نجاحًا مدويًا على منصة نتفليكس، بموسمه الثالث والختامي المنتظر في 27 يونيو الجاري. الموسم الجديد يعد بمواجهة عاطفية ودامية، حيث يستمر صراع الشخصيات من أجل البقاء في قلب الألعاب المميتة.

وكشف الفيديو التشويقي الأخير للموسم الثالث عن الاضطراب العاطفي العميق الذي يعيشه سونغ غي هون، الشخصية الرئيسية، وهو يقف مرة أخرى على حافة الهاوية، وتتجلى لحظة ضعف في قلبه عندما تسأله زميلته غيوم جا: "هل ما زلت تعتقد أن كل هذا خطأك؟ ما زلت أعتقد أنك أتيت إلى هنا لإنقاذنا جميعًا". هذا الحوار يشير إلى ثقل المسؤولية التي يشعر بها غي هون، والآمال المعلقة عليه من قبل الآخرين.

في هذا الموسم، يستأنف يونغ إيل دوره كـ "الرجل الأمامي" (The Front Man) للألعاب، مستعدًا لإخماد أي بصيص أمل قد يظل لدى اللاعبين المتبقين. يبدو أن الألعاب ستتصاعد في وحشيتها، حيث يبدأ اللاعبون جولة خطيرة من "قفز الحبل"، مما ينذر بمزيد من الدماء والتضحيات المحتمة.

يضم الموسم النهائي من "لعبة الحبار 3" كوكبة من النجوم المميزين، بما في ذلك لي جونج جاي، لي بيونج هون، إم سيوان، كانج ها نيول، وي ها جون، لي جين ووك، بارك جيو يونج، بارك سونج هون، يانج دونج جيون، كانج آي شيم، وجو يو ري. هؤلاء النجوم سيقدمون الأداء الذي يحيي المباريات النهائية للعبة الحبار، والتي ستكون متاحة للمشاهدة حول العالم في 27 يونيو.

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