حبس سيدة متهمة بإدارة "ناد صحي" وتحويله إلى وكر للرذيلة في الشيخ زايد

قررت الجهات المختصة، حبس سيدة متهمة بإدارة ناد صحي دون ترخيص، واستغلاله لممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.



البداية كانت بورود معلومات وتحريات من الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تشير إلى قيام المتهمة بإدارة النادي بالمخالفة للقانون، واتخاذه وكرًا لممارسة الأنشطة غير المشروعة لراغبي المتعة.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية مقر النادي، وتمكنت من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بممارستها النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



حبس عامل تحرش بفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات في العياط

على جانب آخر، كانت قد أصدرت نيابة الطفل قرارا بحبس عامل يبلغ من العمر ١٤ سنة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بطالبة أثناء سيرها بأحد شوارع مركز العياط، وكلفت رجال المباحث بجمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة، وذلك عقب القبض عليه من قبل رجال المباحث.

وكانت قوات مركز شرطة العياط تلقت بلاغًا من طالبة أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل شاب أثناء سيرها بالشارع بدائرة المركز.

وبتشكيل فريق بحث تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عامل، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

