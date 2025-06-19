موعد عرض مسلسل كتالوج على نتفليكس

طرحت منصة نتفليكس إعلانا تشويقيا لمسلسل كتالوج عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت المنصة عن موعد انطلاق عرض العمل والذي حددته في 17 يوليو المقبل، حيث أرفق حساب المنصة الرسمي على فيس بوك تعليق "موضوع الأبوة طلع صعب أوي.. مسلسل الدراما والكوميديا #كتالوج بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، وريتال عبد العزيز. يُعرض 17 يوليو حصريًا على نتفليكس".

مسلسل كتالوج

"كتالوج" من بطولة ريهام عبد الغفور، ومحمد فراج، وتارا عماد، وسماح أنور، وأحمد عصام السيد، ودنيا سامي، تأليف أحمد عبد الله ومن إخراج وليد الحلفاوي.

مسلسل منتهي الصلاحية

وشارك الفنان محمد فراج في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “منتهي الصلاحية” وكتب العمل السيناريست محمد هشام عبية، وأنتجه عبد الله أبو الفتوح، ويتكون العمل من 15 حلقة فقط.

مُسلسل "منتهي الصلاحية" من بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.