رامي جمال يتصدر التريند بسبب ألبومه الجديد، والجمهور: ألبوم يليق بيك

نجح الفنان رامي جمال، في خطف الأنظار بعد طرحه “cover” ألبومه الجديد محسبتهاش والذي يتضمن 15 أغنية ويطرح 1 يوليو.

ألبوم رامي جمال الجديد

رامي جمال معروف بالطابع الدرامي في معظم ألبوماته، وفي ألبومه الجديد فضل أيضا أن الأغاني الدرامية تسيطر على الأجواء، والجمهور طالب من المطرب سرعة طرح الأغاني ومن ضمن التعليقات التي جاءت: “دشملنا يا فنان”، شكله هايبقي حاجة بوم، ألبوم يليق بيك يا فنان.

ويتعاون رامي جمال في ألبوم محسبتهاش مع عدد من صناع المزيكا ومنهم أيمن بهجت قمر، أحمد المالكي، إبراهيم جاد، محمود عليم، إيهتي عبد العظيم، سامر أبو طالب

ويتضمن ألبوم رامي جمال 15 أغنية وهم كالآتي: محسبتهاش، مش لاقيكي، كأنه مجاش، هات حضن، ماطلعتش جدع، تيجي نرجع، روحي عليك بتنادي، قبلت التحدي مع حمزة نمرة، زي الخطاف مع نوردو، غبت ليه، تطلب حنية، يا جمالك، بعدك أذاني، مالي بس.

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