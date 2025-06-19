نجل حسن الأسمر ضيف منى الشاذلي غدا

يحل المطرب الشاب هاني حسن الأسمر نجل المطرب الراحل حسن الأسمر ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الغد الجمعة من برنامج “معكم منى الشاذلي” على شاشة قناة ON.

ويتحدث الأسمر الابن خلال اللقاء عن أغنية "أغلى من عنيا" الأغنية الجديدة التى أعادت والده إلى الساحة الغنائية بعد 14 عامًا على وفاته، وطرحها فى دويتو جمعهما مؤخرًا.

توقيت تسجيل الأغنية

ويكشف هانى توقيت تسجيل والده للأغنية قبل وفاته وسر عدم طرحها وقتها ولماذا فكر في إعادة طرحها حاليًا.

ويقدم الأسمر الابن مجموعة من أشهر أغاني حسن الأسمر وحكايات وكواليس خاصة عن رحلته فى عالم الغناء والطرب.

وتتضمن الحلقة فقرة أخرى مع صناع فيلم Fountain Of Youth من الجانب المصري وهم أحمد سامي بدوي مدير عام لجنة مصر للأفلام وأمين المصري المنتج المنفذ في الفيلم.

ويحكي بدوي عن التطورات والتسهيلات التى قدممتها السلطات المصرية لتصوير اجزاء من الفيلم فى أماكن تراثية مهمة وتحديدا فى منطقة الأهرامات، بالاضافة الى الاستعانة لأول مرة بطائرات لتصوير أعمال أجنبية فى مصر، وكيف نجحت اللجنة فى القضاء على البيروقراطية فى استخراج التصاريح وتقليل زمن الحصول على الموافقات لـ 15 يومًا بحد أقصى.

ويتحدث أمين المصري عن أهمية التسهيلات المقدمة للشركات الأجنبية الراغبة فى تصوير أعمالها فى مصر، مشيرًا الى أن مصر تمتلك العديد من عناصر الجذب في أماكن التصوير المختلفة غير الموجودة فى أى مكان آخر بالعالم.

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