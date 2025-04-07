بعد نجاح منتهى الصلاحية، محمد فراج يستعد لعرض مسلسل كتالوج

يستعد الفنان محمد فراج خلال الفترة المقبلة، لعرض مسلسله الجديد كتالوج، وذلك بعدما انتهى من تصويره مؤخرا.

مسلسل محمد فراج الجديد

مسلسل كتالوج هو مسلسل لايت كوميدي، ويظهر في محمد فراج بشخصية أب لابنتين، وذلك بعدما جسد دور الأب في آخر مسلسلاته منتهي الصلاحية والذي عرض خلال موسم رمضان 2025.

مسلسل كتالوج

"كتالوج" من بطولة ريهام عبد الغفور، ومحمد فراج، وتارا عماد، وسماح أنور، وأحمد عصام السيد، ودنيا سامي، تأليف أحمد عبد الله ومن إخراج وليد الحلفاوي.

وكانت قد طرحت منصة نتفليكس مشهدًا حصريًا من مسلسل كتالوج عبر حسابها الرسمي على انستجرام وذلك في إطار حملتها الترويجية للعمل المنتظر عرضه خلال هذا العام

وأرفقت المنصة مع الفيديو تعليقا هو “جاهزين يذوب قلبكم مع محمد فراج على نتفيلكس؟”.

وحقق المشهد تفاعلًا واسعًا، حيث أبدى الجمهور حماسه وعبر بعضهم عن رغبته في معرفة تفاصيل عن هذا المسلسل، خاصة بعد أن كشف المشهد عن أجواء درامية مشوقة وأداء مميز من أبطال العمل.

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