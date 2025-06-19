هيفاء وهبي وبوسي تقدمان الأغنية الترويجية لفيلم "أحمد وأحمد"

تقدم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأغنية الدعائية لفيلم “أحمد وأحمد” بطولة الفنان أحمد السقا، والفنان أحمد فهمي.

وتغني هيفاء وهبي أغنية الفيلم بصوتها، وتشاركها في الأغنية المطربة الشعبية بوسي، ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم في دور العرض يوم 2 يوليو المقبل.

برومو فيلم أحمد وأحمد

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم أحمد وأحمد البرومو الرسمي لفيلم أحمد وأحمد، استعدادا لعرضه في بداية شهر يوليو المقبل.

وظهر خلال البرومو الفنان أحمد السقا وهو يعمل مدرسا في بداية عمله، وستدور أحداث العمل في إطار أكشن كوميدي، حول الشخصيتين الرئيسيتين للفنانين أحمد السقا وأحمد فهمي، وتوالت مشاهد الأكشن البسيط، وكذلك الإفيهات الكوميدية من قبل السقا وفهمي.

فيلم أحمد وأحمد

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.



ويتعرض الفنان أحمد فهمي للخطف ضمن أحداث فيلمه الجديد أحمد وأحمد، الذي يقدمه بالتعاون مع الفنان أحمد السقا.



وتأتي عملية الخطف بسبب عمل خاله الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، الذي يعمل مع مافيا خارجية، تقوم بخطف ابن اخته الذي يلعب دوره أحمد فهمي كي يقوم بإتمام إحدى العمليات المتفق عليها.

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