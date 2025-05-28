أخبار مصر: محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل ما حدث، تحذير من حدث كبير ضد مصر، واقعة جديدة لسائق تطبيق مع طبيبة، حسم الدوري اليوم

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

محامي نوال الدجوي يكشف رد فعل بنات الدكتورة منى على خبر وفاة ابن خالهم ولميس الحديدي تحرجه

كشف محمد إصلاح محامي نوال الدجوي رد فعل بنات الدكتورة منى الدجوي بعد خبر وفاة ابن خالهم أحمد شريف، وقال: "هذه الأسرة منذ نشأتها متحدة ومترابطة، محدش بيسمع عنهم غير كل خير، ولا يعلم عنهم أحد إلا الخير. يسكنون في نفس المنزل بناء على رغبة الدكتورة نوال الدجوي، كل واحد له شقة في نفس العمارة الكائنة بمكان قريب من الجامعة، وحتى عام 2021 بداية المشكلات".

بسبب الإيجار القديم، صاحب عقار يشعل النار فيه لإجبار السكان على مغادرته

ألقت قوات أمن الجيزة القبض على صاحب عقار بكرداسة متهم في إشعال حريق بالعقار، مما تسبب في فزع سكان العقار، الذين تمكنوا من الفرار من الحريق الذي نجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة عليه قبل امتداده دون حدوث إصابات

أمريكا أعدت العدة، دبلوماسي يحذر من تطورات كبرى وأحداث خطرة تستهدف مصر خلال أيام

حذر السفير محمد مرسي مساعد وزير الخارجية الأسبق، من تطورات كبرى وأحداث خطرة تستهدف مصر خلال أيام قليلة.

بعد موافقة النواب، موعد تطبيق العلاوة الجديدة للموظفين

حدد مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، والذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأول من شهر يوليو المقبل 2025 موعدا لتطبيق العلاوة، والتي يترتب عليه زيادة المرتبات.

الأهلي يصطدم بـ فاركو بحثا عن التتويج الـ45 بالدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لمواجهة قوية وحاسمة مع نظيره فاركو اليوم الأربعاء في المباراة المقرر لها علي ستاد القاهرة الدولي في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

خلال ساعات، التعليم تتيح أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان)، صباح اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025.

غير مساره فقفزت من السيارة، ضبط سائق تابع لتطبيق شهير تسبب في إصابة طبيبة أسنان بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة تابع لتطبيق شهير متهم بالتسبب في إصابة طبيبة أسنان بجروح مختلفة إثر قفزها من السيارة بعدما نشبت مشادة بينهما حول رفضه تغيير مساره، وتعديه عليها بالسب والقذف، ما دعاها إلى إلقاء نفسها خارج السيارة.

مشيرة إسماعيل ترفض اعتذار آية سماحة وتكشف عن خطأ شنيع للفنانة الشابة

قالت الفنانة مشيرة إسماعيل إنها رفضت اعتذار الفنانة آية سماحة بعد هجومها اللفظي عليها، مشيرة إلى أن الاعتذار لا يُجدي في حالة تكرار الخطأ.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات حسم لقب الدوري المصري

يشهد اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، العديد من المواجهات الحاسمة في الدوري المصري الممتاز، ودوري المؤتمر الأوروبي.. فيتو تستعرضها على النحو التالي:

وول ستريت جورنال: الجنائية الدولية تدرس إصدار أوامر اعتقال سموتريتش وبن غفير

أفادت جريدة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين، بأن مدعي عام المحكمة الجنائية كان يستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير.

إصابة 18 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بـ "تريلا" بطريق الروبيكي في الشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل (تريلا) بطريق "العاشر من رمضان - الروبيكي"، وأسفر الحادث عن إصابة 18 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي بالعاشر من رمضان لتلقي العلاج اللازم.

أثارها تقرير إسباني، هل يرتدي كريستيانو رونالدو قميص الأهلي المصري بمونديال الأندية؟

فتحت رسالة البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم المبهمة، باب التكهنات والجدل حول وجهته المقبلة، في ظل سعي عدة أندية التعاقد معه قبل كأس العالم للأندية.

كانت صابرة ومحتسبة، محامي نوال الدجوي يروي قصة ابتزاز موكلته بالملايين من قبل زوجة حفيدها

أجاب محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي ومنى الدجوي والحفيدتين إنجي وماهيتاب، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: ما الذي من الممكن أن يوصل أحمد شريف الدجوي للانتحار، لو قالت النيابة إنه انتحار؟

الثاني خلال 24 ساعة، إطلاق نار داخل مركز تجاري بمدينة واتربري الأمريكية ووقوع إصابات (فيديو)

أفادت شرطة ولاية كونيتيكت الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن 5 أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري في مدينة واتربري.

بسبب وقفة عرفات، ارتباك في موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بنهائي كأس مصر

قال الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: "طرحنا تأجيل موعد انطلاق نهائي كأس مصر لمدة ساعة ونصف حتى يتمكن اللاعبون من تناول وجبة الإفطار حال صيامهم وقفة عرفات، خلال الاجتماع التنسيقي مع الجهات المختصة، والاقتراح قوبل بالرفض بسبب صعوبة تأجيله لما بعد الساعة الثامنة مساءً".

اطمئنوا ولكن، شعبة القصابين توجه رسالة إلى المصريين بشأن أسعار لحوم عيد الأضحى

سجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يحل يوم الجمعة 6 يونيو 2025، فما هو حالة سوق اللحوم خلال موسم العيد؟

لحظة تحقيق أشرف زكي مع آية سماحة بعد إساءتها إلى الفنانة مشيرة إسماعيل (صور)

حضرت الفنانة الشابة آية سماحة، إلى مقر نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي للتحقيق معها بعد إساءتها إلى الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل.

بعد اعتذار أحمد سليمان، سر رفض حسين السيد الإشراف على قطاع الناشئين بالزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور: إن حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في الإشراف على ملف قطاع الناشئين داخل القلعة البيضاء، وذلك لأسباب صحية.

إما الولاية 51 لأمريكا أو دفع 61 مليار دولار، ترامب يبتز كندا بعد عرض انضمامها إلى القبة الذهبية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أخبر الكنديين بأنهم لن يدفعوا شيئًا فى إنشاء القبة الذهبية التي تعتزم واشنطن إنشاءها، إذا أصبحت كندا الولاية الأمريكية الـ51 وهم يفكرون بالعرض، وفق رويترز.

محامي نوال الدجوي يكشف حقيقة إرسال بلطجية لتهديد حفيدها الراحل قبل وفاته

رد محمد إصلاح محامي نوال الدجوي على الاتهامات الموجهة لأبناء الدكتورة منى الدجوي بأنهن أرسلن بلطجية لتهديد أحفادها من أبناء الدكتور شريف، ونفى المحامي ذلك جملة وتفصيلًا، قائلًا: "ما حدث كان العكس تمامًا، ارجعوا لأوراق القضية رقم 517 لسنة 2025 إداري أول أكتوبر، عندما جاء أحمد الدجوي برفقة مجموعة من البلطجية، وأطلق أعيرة نارية نحوي ونحو أفراد شركة الأمن، تراجعت وطلبت النجدة، وشرحت لهم الواقعة، وذهبنا إلى قسم الشرطة وكان أحمد بجانبي، ومن يومها نشأت بيننا علاقة بالغة الرقي".

اختار الفلوس واستغنى عن الحلم، الراتب الضخم ينهي علاقة رامي ربيعة بالأهلي

خرج رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي من قائمة الفريق لمواجهة فاركو، في الجولة الختامية من مسابقة لدوري المصري الممتاز.

فاجأهم باتصال هاتفي، ترامب يصدر عفوًا عن نجمي تلفزيون الواقع تود وجولي كريسلي (فيديو)

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس ترامب سيصدر عفوًا عن نجمي تلفزيون الواقع تود وجولي كريسلي بعد إدانتهما بتهمة التهرب الضريبي.

جدول مصر للطيران اليوم لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

تواصل مصر للطيران الناقل الوطني المصري جسرها الجوي، اليوم الأربعاء، 28 مايو 2025 لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة على متن 17 رحلة جوية.

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