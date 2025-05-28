أثارها تقرير إسباني، هل يرتدي كريستيانو رونالدو قميص الأهلي المصري بمونديال الأندية؟

فتحت رسالة البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم المبهمة، باب التكهنات والجدل حول وجهته المقبلة، في ظل سعي عدة أندية التعاقد معه قبل كأس العالم للأندية.

وأثارت صحيفة "سبورت" الإسبانية جدلًا حول احتمالية انتقال "الدون" إلى الأهلي المصري في كأس العالم للأندية التي تستقبلها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين بمشاركة 32 فريقًا.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى بمونديال الأندية بجانب إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ووضع تقرير إسباني نُشر في صحيفة "سبورت" البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن قائمة الوجهات المحتملة قبيل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو.

وذكر التقرير أن مستقبل رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، لا يزال غامضًا بعد انتهاء عقده مع نادي النصر السعودي، لا سيما بعد الرسالة المبهمة التي نشرها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، والتي قال فيها: “هذا الفصل انتهى، أما القصة فلا تزال تُكتب ممتن للجميع”.

وبحسب "سبورت"، فإن من بين الخيارات المطروحة أمام النجم البرتغالي للمشاركة في البطولة العالمية، يبرز النادي الأهلي المصري كأحد الوجهات المحتملة والمثالية، بالنظر إلى تاريخه العريق بوصفه أكثر الأندية الأفريقية تتويجًا، ومشاركته المؤكدة في البطولة.

ويرى التقرير أن انضمام رونالدو إلى الأهلي، حتى ولو بعقد قصير الأمد يقتصر على فترة البطولة، قد يمنحه فرصة مواصلة المنافسة على أعلى مستوى، إلى جانب إمكانية مواجهته ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، في لقاء سيكون استثنائيًا من حيث القيمة الفنية والجماهيرية.

نافذة استثنائية للانتقالات تفتح الباب أمام الصفقة

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سمح بفتح نافذة انتقالات استثنائية للأندية المشاركة في البطولة خلال الفترة من 1 إلى 10 يونيو 2025، وهو ما يمنح تلك الفرق فرصة لتعزيز صفوفها بلاعبين كبار، ما يُبقي احتمال انضمام رونالدو إلى الأهلي أو نادٍ آخر واردًا بقوة.

إلى جانب الأهلي، تناول التقرير أسماء أندية أخرى قد تكون محط اهتمام رونالدو، من بينها:

- الهلال السعودي، الغريم التقليدي لناديه السابق النصر

- الوداد المغربي، الذي يسعى لصنع مفاجأة كبرى في القارة الأفريقية

- مونتيري المكسيكي، حيث أشارت بعض التقارير إلى بدء محادثات مع ممثلي اللاعب

- بالميراس البرازيلي، المنافس في نفس مجموعة الأهلي

- إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم ليونيل ميسي

واحتمال ظهور استثنائي بقميص ريال مدريد، في حال قرر النادي الاستعانة بخدماته مؤقتًا خلال البطولة.

كما دخل رونالدو أيضًا حسابات بناديه الأسبق سبورتنج لشبونة البرتغالي الذي أبدى رغبته في عودة النجم المخضرم إلى صفوفه بعد 22 عامًا من رحيله.

ورغم أن الحديث عن انتقال رونالدو إلى الأهلي كان قد خفت في الأسابيع الماضية، فإن هذا التقرير أعاد إحياء الفكرة بقوة، خاصة في ظل المرونة التي يوفرها فيفا للمشاركين في كأس العالم للأندية.

الصفقة المستحيلة

ورغم أن الأهلي فتح خزائنه لدعم الفريق بصفقات جيدة قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية إلا أن صفقة رونالدو ستكون مختلفة لأنها ستكلف النادي المصري مبالغ مالية طائلة قيمة الراتب الخاص بالنجم المخضرم.

وسبق ان صرح خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس الأهلي، عبر قناة ناديه إنه لا خلاف على القيمة الفنية والتسويقية للنجم البرتغالي رونالدو، ولكن الأمر سيكون صعبًا على المستوى الاقتصادي.

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