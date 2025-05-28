مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات حسم لقب الدوري المصري

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، العديد من المواجهات الحاسمة في الدوري المصري الممتاز، ودوري المؤتمر الأوروبي.. فيتو تستعرضها على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز

الأهلي ضد فاركو - الساعة 8 مساء - قناة أون سبورت 1

سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز - الساعة 8 مساء - قناة أون سبورت 2

بتروجيت ضد البنك الأهلي - الساعة 8 مساء

المصري ضد حرس الحدود - الساعة 8 مساء

فريق بيراميدز لكرة القدم، فيتو

دوري المؤتمر الأوروبي

ريال بيتيس ضد تشيلسي - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

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