الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات حسم لقب الدوري المصري

الأهلي وبيراميدز،
الأهلي وبيراميدز، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، العديد من المواجهات الحاسمة في الدوري المصري الممتاز، ودوري المؤتمر الأوروبي.. فيتو تستعرضها على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز

الأهلي ضد فاركو - الساعة 8 مساء - قناة أون سبورت 1

سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز - الساعة 8 مساء - قناة أون سبورت 2

بتروجيت ضد البنك الأهلي - الساعة 8 مساء 

المصري ضد حرس الحدود - الساعة 8 مساء

فريق بيراميدز لكرة القدم، فيتو
فريق بيراميدز لكرة القدم، فيتو

دوري المؤتمر الأوروبي

ريال بيتيس ضد تشيلسي - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الأهلي فاركو الأهلي ضد فاركو سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز البنك الاهلي المصري

مواد متعلقة

الزمالك يتمسك بالأمل الأخير ويرفع شعار التحدي لإنقاذ الموسم، استعدادات قصوى للفريق بقيادة الرمادي لمواجهة بيراميدز، وممدوح عباس يطالب شيكابالا بـ لقب كأس مصر

تغيير في الجبهة اليسرى لـ الأهلي أمام فاركو في الدوري

موقف ميشيل يانكون من العمل في قطاع ناشئي الأهلي

مدرب بيراميدز يحذر لاعبيه من دوري الأبطال قبل مواجهة سيراميكا

الأكثر قراءة

محامي نوال الدجوي يكشف رد فعل بنات الدكتورة منى بعد خبر وفاة ابن خالهم ولميس الحديدي تحرجه

بسبب الإيجار القديم، صاحب عقار يشعل النار فيه لإجبار السكان على مغادرته

كانت صابرة ومحتسبة، محامي نوال الدجوي يروي قصة ابتزاز موكلته بالملايين من قبل زوجة حفيدها

أمريكا أعدت العدة، دبلوماسي يحذر من تطورات كبرى وأحداث خطرة تستهدف مصر خلال أيام

سر صمت نوال الدجوي وبنات ابنتها منى في أزمة صراع الأحفاد، محاميها يكشف 4 أسباب

لحظة تحقيق أشرف زكي مع آية سماحة بعد إساءتها إلى الفنانة مشيرة إسماعيل (صور)

كل ما تريد معرفته عن التمويل العقاري من البنك الأهلي

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس بالأسواق اليوم الثلاثاء 27/5/2025

ارتفاع الأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

موعد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية