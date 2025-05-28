الثاني خلال 24 ساعة، إطلاق نار داخل مركز تجاري بمدينة واتربري الأمريكية ووقوع إصابات (فيديو)

أفادت شرطة ولاية كونيتيكت الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن 5 أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري في مدينة واتربري.

وقع الهجوم، بحسب قناة "fox19" في مركز "براس ميل" التجاري الساعة 4:40 مساءً ما أدى لإصابة 5 أشخاص بطلقات نارية، وفق الشرطة.

Tiroteo dentro de un centro comercial en EEUU.



Se informó que varias personas sufrieron heridas de bala dentro del Brass Mill Center en Waterbury, Connecticut.

Hasta el momento no hay registros de víctimas mortales ni información sobre el autor del incidente.

Mayo 27 de 2025 pic.twitter.com/GrK3p1zTzy May 27, 2025

ونُقل المصابون خلال الحادث إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، فيما أكد قائد الشرطة إنه لا توجد تقارير عن وقوع أي وفيات حتى الآن.

وأشارت الشرطة إلى أن "حادث إطلاق النار لا يزال قيد التحقيق"، لكنها قالت إنه "يُعتقد مبدئيًّا أنه ناجم عن شجار وقع في المركز التجاري".

وتداول ناشطون مقطعًا تظهر جانبًا من إطلاق النار داخل المركز التجاري يسمع فيه صوت إطلاق رصاص وصراخ بعض الأشخاص.

ونقلت القناة عن شاهد عيان قوله: "كان بعض الأفراد يحاولون العثور على شخص كان في متجر، وكان عدد الضحايا 4 تقريبًا".

وأضاف: "أُصيبت لاحقًا فتاة صغيرة برصاصة، وكانت تفقد الكثير من الدماء. كان الأمر جنونيًا ومؤثرًا للغاية ومثيرًا للغضب".

ويعد هذا الحادث الثاني خلال 24 ساعة، حيث شهدت حديقة فيرمونت في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، حادث إطلاق نار جماعي مما أسفر عن قتلى ومصابين.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أمس الثلاثاء بأن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا بالرصاص وقُتل اثنان بعد اندلاع إطلاق نار مساء أمس في حديقة فيرمونت في فيلادلفيا.

ووقع الحادث حوالي الساعة العاشرة والنصف مساءً في شارع ليمون هيل درايف المتفرع من شارع بوبلار درايف.

فيما أعلنت الشرطة أن اثنين على الأقل من الضحايا قاصران، دون أن تحدد عمريهما.

كما لم يعرف بعد ما إذا كان تم إلقاء القبض على أي شخص على خلفية إطلاق النار.



في حين قال شهود عيان (قصر) من موقع الحادث، أن شخصين أصيبا بإطلاق النار، مضيفين أن المئات كانوا يحتفلون في الموقع.

أتى ذلك، بعدما شهدت منطقة ليتل ريفر بولاية ساوث كارولينا يوم السبت الماضي حادث إطلاق نار أيضا على متن قارب راسي في الموقع.

فيا أعلنت الشرطة حينها أن 11 شخصًا على الأقل أصيبوا عندما اندلع إطلاق نار خلال تجمع بمناسبة يوم الذكرى على متن القارب.

وتتكرر مثل تلك الحوادث في الولايات المتحدة منذ سنوات، مثيرة العديد من الجدل حول مسألة السلاح الفردي، وسهولة الحصول عليه في العديد من الولايات.

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