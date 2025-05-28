الأربعاء 28 مايو 2025
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أخبار مصر

جدول مصر للطيران اليوم لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

الحجاج في مطار القاهرة،
الحجاج في مطار القاهرة، فيتو

تواصل مصر للطيران الناقل الوطني المصري جسرها الجوي، اليوم الأربعاء، 28 مايو 2025  لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة على متن 17 رحلة جوية.

 

وجاء جدول رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج اليوم الاربعاء كالتالي: 

6 رحلات القاهرة - جدة.  

8 رحلات القاهرة - المدينة المنورة.  

2 رحلة الأقصر- جدة.

1 رحلة الأقصر - المدينة المنورة.

 وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة والتضامن وقرعة السويس وقنا وتضامن الإسكندرية والبحيرة وشمال سيناء والمؤسسة والأقصر وقنا والترانزيت والعمل والإقامة وحج أجانب وأفراد.

 

وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الوطني المصري جسرها الجوي أمس الثلاثاء، لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة على متن 19 رحلة جوية.

 

رحلات مصر للطيران لسفر حجاج بيت الله الحرام

 ونظمت شركة مصر للطيران أمس الثلاثاء، 10 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى مطار جدة الدولي، و6 رحلات أقلعت من مطار القاهرة الدولي أيضًا متوجهة إلى مطار المدينة المنورة، ورحلتين  من مطار الأقصر الدولي متوجهين إلى مطار المدينة المنورة، ورحلة واحدة  من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى مطار الطائف الدولي.

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة والتضامن وقرعة القاهرة والجيزة والبحيرة والمنوفية وسوهاج والأقصر وتضامن الإسكندرية والفيوم والبحيرة وبنى سويف والترانزيت وحج أفراد والعمل والإقامة.

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