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خارج الحدود

وول ستريت جورنال: الجنائية الدولية تدرس إصدار أوامر اعتقال سموتريتش وبن غفير

سموتريتش وبن غفير،
سموتريتش وبن غفير، فيتو

أفادت جريدة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين، بأن مدعي عام المحكمة الجنائية كان يستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير.

 

وقالت إن القضايا المرفوعة ضد الوزيرين الإسرائيليين بشأن دورهما في توسيع المستوطنات بـالضفة الغربية، موضحة أن المحكمة الجنائية الدولية تدرس ما إذا كان سموتريتش وبن غفير قد ارتكبا جرائم حرب.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن الجنائية الدولية تحقق مع مسؤولين إسرائيليين آخرين بشأن دورهم في توسيع المستوطنات.

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المحكمة الجنائية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إيتمار بن غفير

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