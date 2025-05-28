بسبب وقفة عرفات، ارتباك في موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بنهائي كأس مصر

نهائي كأس مصر، قال الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: "طرحنا تأجيل موعد انطلاق نهائي كأس مصر لمدة ساعة ونصف حتى يتمكن اللاعبون من تناول وجبة الإفطار حال صيامهم وقفة عرفات، خلال الاجتماع التنسيقي مع الجهات المختصة، والاقتراح قوبل بالرفض بسبب صعوبة تأجيله لما بعد الساعة الثامنة مساءً".

تأخير موعد المباراة بسبب صيام اللاعبين

وأضاف المدير التنفيذي لـاتحاد الكرة في تصريحات تليفزيونية: "من الممكن أن تمتد المباراة إلى أوقات إضافية وركلات ترجيح، وحال تأجيله إلى الساعة التاسعة مساءً أو التاسعة والنصف من الممكن أن تنتهي المباراة بعد الساعة الواحدة، في الساعات الأولى من يوم الجمعة، أول أيام العيد، وقد تشهد الأيام القليلة المقبلة الحصول على موافقة الجهات المسؤولة على فكرة تأخير الموعد لكن حتى الآن المباراة ستنطلق الثامنة مساء".

موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

كان اتحاد الكرة حدد يوم 5 يونيو المقبل الموافق وقفة عرفات موعدًا لمباراة نهائي كأس مصر لموسم 2024 - 2025 بين الزمالك وبيراميدز.

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