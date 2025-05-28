الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بسبب وقفة عرفات، ارتباك في موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بنهائي كأس مصر

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

نهائي كأس مصر، قال الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: "طرحنا تأجيل موعد انطلاق نهائي كأس مصر لمدة ساعة ونصف حتى يتمكن اللاعبون من تناول وجبة الإفطار حال صيامهم وقفة عرفات، خلال الاجتماع التنسيقي مع الجهات المختصة، والاقتراح قوبل بالرفض بسبب صعوبة تأجيله لما بعد الساعة الثامنة مساءً".

 

تأخير موعد المباراة بسبب صيام اللاعبين

وأضاف المدير التنفيذي لـاتحاد الكرة في تصريحات تليفزيونية: "من الممكن أن تمتد المباراة إلى أوقات إضافية وركلات ترجيح، وحال تأجيله إلى الساعة التاسعة مساءً أو التاسعة والنصف من الممكن أن تنتهي المباراة بعد الساعة الواحدة، في الساعات الأولى من يوم الجمعة، أول أيام العيد، وقد تشهد الأيام القليلة المقبلة الحصول على موافقة الجهات المسؤولة على فكرة تأخير الموعد لكن حتى الآن المباراة ستنطلق الثامنة مساء".

موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

كان اتحاد الكرة حدد يوم 5 يونيو المقبل الموافق وقفة عرفات موعدًا لمباراة نهائي كأس مصر لموسم 2024 - 2025 بين الزمالك وبيراميدز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نهائى كأس مصر مصطفي عزام اتحاد الكرة الزمالك وبيراميدز الزمالك بيراميدز موعد نهائي كاس مصر

مواد متعلقة

الزمالك يتمسك بالأمل الأخير ويرفع شعار التحدي لإنقاذ الموسم، استعدادات قصوى للفريق بقيادة الرمادي لمواجهة بيراميدز، وممدوح عباس يطالب شيكابالا بـ لقب كأس مصر

اتحاد الكرة يتجه لتعديل موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك بعد نهائي كأس مصر

30 ألف متفرج في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

الأكثر قراءة

بسبب الإيجار القديم، صاحب عقار يشعل النار فيه لإجبار السكان على مغادرته

غير مساره فقفزت من السيارة، ضبط سائق تابع لتطبيق شهير تسبب في إصابة طبيبة أسنان بالهرم

مشيرة إسماعيل ترفض اعتذار آية سماحة وتكشف عن خطأ شنيع للفنانة الشابة

محامي نوال الدجوي يكشف سبب نقل سيدة التعليم أسهم مدارس التربية إلى ابنتها منى

لحظة تحقيق أشرف زكي مع آية سماحة بعد إساءتها إلى الفنانة مشيرة إسماعيل (صور)

خايفة من الحجر، محامي نوال الدجوي يكشف سبب احتفاظها بمبالغ كبيرة داخل منزلها

محامي نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة عن نقل أسهم شركة دار التربية

بسبب وقفة عرفات، ارتباك في موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بنهائي كأس مصر

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس بالأسواق اليوم الثلاثاء 27/5/2025

ارتفاع الأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

موعد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن كيفية الاستعداد لأداء فريضة الحج (فيديو)

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بوجود كثير من الحاقدين

اغتنم خير أيام الدنيا، 6 أعمال لا تفوت ثوابها خلال العشر الأوائل من ذي الحجة

المزيد
الجريدة الرسمية