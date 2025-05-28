بعد اعتذار أحمد سليمان، سر رفض حسين السيد الإشراف على قطاع الناشئين بالزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور إن حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في الإشراف على ملف قطاع الناشئين داخل القلعة البيضاء، وذلك لأسباب صحية.

ظروف صحية وراء الاعتذار

وأكد الغندور في تصريحات تليفزيونية: أن حسين السيد اتخذ قراره بالاعتذار بسبب ظروف صحية تمنعه من مواصلة مهامه في الفترة الحالية.

قطاع الناشئين بدون مشرف

وواصل الغندور: "يأتي اعتذار حسين السيد بعد فترة قصيرة من انسحاب زميله في المجلس، أحمد سليمان، من ملف الإشراف على الكرة، ليصبح قطاع الناشئين بدون مشرف مباشر في الوقت الراهن، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذا الملف المهم داخل نادي الزمالك".

الزمالك يخوض مران الغد على فترتين

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، خوض التدريبات اليوم الأربعاء على فترتين، في إطار الاستعداد لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق الفترة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن تكون الفترة الثانية في تمام الساعة السادسة مساءً.

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