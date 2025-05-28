اطمئنوا ولكن، شعبة القصابين توجه رسالة إلى المصريين بشأن أسعار لحوم عيد الأضحى

سجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يحل يوم الجمعة 6 يونيو 2025، فما هو حالة سوق اللحوم خلال موسم العيد؟

أسعار اللحمة

مصر لم تواجه أي أزمة في توافر اللحوم خلال المواسم السابقة

قال هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصر لم تواجه أي أزمة في توافر اللحوم خلال مواسم عيد الأضحى السابقة.

اسعار اللحمة

الحكومة حريصة على توفير اللحوم للمواطنين في المنافذ

وأضاف عبد الباسط لـ «فيتو» أن الحكومة حريصة على توفير اللحوم للمواطنين في منافذ الوزارات، إذ استوردت الحكومة لحوم من الصومال وجيبوتي والسودان وقامت بطرحها في المجمعات الاستهلاكية بسعر 285 جنيهًا.

أسعار اللحمة

استيراد المستوردين كميات كبيرة من الماشية

وتوقع «عبد الباسط» عدم حدوث أزمة في سوق اللحوم خلال الموسم، خاصة مع استيراد المستوردين كميات كبيرة من الماشية لتغطية احتياجات السوق خلال عيد الأضحى، فضلًا عن تأثير حالة الركود في القطاع في توافر اللحوم.

أسعار اللحمة

اللحوم متوفرة في الأسواق

وتابع: اللحوم متوفرة في الأسواق وكل مواطن يشتري حسب دخله وإمكانياته، فاللحوم البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تباع من 400 إلى 460 جنيهًا، واللحوم الضاني بـ 450 جنيهًا.

سعر اللحوم في السلاسل الغذائية يتخطى الـ 500 جنيه

وأشار إلى أنه في السلاسل الغذائية فإن سعر اللحوم يتخطى الـ 500 جنيه، وهم ليسوا مقياسًا للسوق، لأن محلات “الهايبر ماركت” تستهدف الطبقات مرتفعة الدخل الذين يستطيعون شراء اللحوم بأي سعر.

اسعار اللحمة

أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

يشار إلى أن أسعار اللحوم الضاني اليوم، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ جاءت كالآتي:

اسعار اللحمة

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 421.3 جنيه، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 387.6 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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