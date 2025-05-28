الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اطمئنوا ولكن، شعبة القصابين توجه رسالة إلى المصريين بشأن أسعار لحوم عيد الأضحى

أسعار اللحوم، فيتو
أسعار اللحوم، فيتو

سجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يحل يوم الجمعة 6 يونيو 2025، فما هو حالة سوق اللحوم خلال موسم العيد؟

اسعار اللحمة
أسعار اللحمة

مصر لم تواجه أي أزمة في توافر اللحوم خلال المواسم السابقة

قال هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصر لم تواجه أي أزمة في توافر اللحوم خلال مواسم عيد الأضحى السابقة.

اسعار اللحمة
اسعار اللحمة

الحكومة حريصة على توفير اللحوم للمواطنين في المنافذ

وأضاف عبد الباسط لـ «فيتو» أن الحكومة حريصة على توفير اللحوم للمواطنين في منافذ الوزارات، إذ استوردت الحكومة لحوم من الصومال وجيبوتي والسودان وقامت بطرحها في المجمعات الاستهلاكية بسعر 285 جنيهًا.

اسعار اللحمة
أسعار اللحمة

استيراد المستوردين كميات كبيرة من الماشية

وتوقع «عبد الباسط» عدم حدوث أزمة في سوق اللحوم خلال الموسم، خاصة مع استيراد المستوردين كميات كبيرة من الماشية لتغطية احتياجات السوق خلال عيد الأضحى، فضلًا عن تأثير حالة الركود في القطاع في توافر اللحوم.

اسعار اللحمة
أسعار اللحمة

اللحوم متوفرة في الأسواق 

وتابع: اللحوم متوفرة في الأسواق وكل مواطن يشتري حسب دخله وإمكانياته، فاللحوم البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تباع من 400 إلى 460 جنيهًا، واللحوم الضاني بـ 450 جنيهًا.

 

سعر اللحوم في السلاسل الغذائية يتخطى الـ 500 جنيه

وأشار إلى أنه في السلاسل الغذائية فإن سعر اللحوم يتخطى الـ 500 جنيه، وهم ليسوا مقياسًا للسوق، لأن محلات “الهايبر ماركت” تستهدف الطبقات مرتفعة الدخل الذين يستطيعون شراء اللحوم بأي سعر.

اسعار اللحمة
اسعار اللحمة

أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

يشار إلى أن أسعار اللحوم الضاني اليوم، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ جاءت كالآتي:

اسعار اللحمة
اسعار اللحمة

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 421.3 جنيه، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

 

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 387.6 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللحوم البلدي اللحوم الضأن اللحوم الضاني سعر اللحوم سوق اللحوم شراء اللحوم لحوم الضان أسعار اللحمة أسعار اللحوم سعر اللحمة الضاني سعر اللحوم في السلاسل سعر كيلو لحوم سعر اللحمة سعر اللحم

الأكثر قراءة

بسبب الإيجار القديم، صاحب عقار يشعل النار فيه لإجبار السكان على مغادرته

كانت صابرة ومحتسبة، محامي نوال الدجوي يروي قصة ابتزاز موكلته بالملايين من قبل زوجة حفيدها

اطمئنوا ولكن، شعبة القصابين توجه رسالة إلى المصريين بشأن أسعار لحوم عيد الأضحى

سر صمت نوال الدجوي وبنات ابنتها منى في أزمة صراع الأحفاد، محاميها يكشف 4 أسباب

لحظة تحقيق أشرف زكي مع آية سماحة بعد إساءتها إلى الفنانة مشيرة إسماعيل (صور)

اعتراف وقرار من النقابة، آخر تطورات التحقيق مع آية سماحة بعد إساءتها إلى مشيرة إسماعيل

محامي نوال الدجوي يكشف سبب نقل سيدة التعليم أسهم مدارس التربية إلى ابنتها منى

محامي نوال الدجوي يكشف سبب عدم أخبارها بوفاة حفيدها

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس بالأسواق اليوم الثلاثاء 27/5/2025

ارتفاع الأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

موعد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية