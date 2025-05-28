كانت صابرة ومحتسبة، محامي نوال الدجوي يروي قصة ابتزاز موكلته بالملايين من قبل زوجة حفيدها

أجاب محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي ومنى الدجوي والحفيدتين إنجي وماهيتاب، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: ما الذي من الممكن أن يوصل أحمد شريف الدجوي للانتحار، لو قالت النيابة إنه انتحار؟

وقال: "لا أعرف، لكن سأتحدث بالأسلوب العلمي. يُقال علميًّا إن الانتحار يكون وليد ضغوط نفسية شديدة. فهل مجرد الاتهام ذاته يولد في النفس البشرية ضغطًا نفسيًّا شديدًا في هذه الحالة، تكون الدكتورة نوال الدجوي بطلة العالم في تحمُّل الضغوط؛ فهي تواجه اتهامات وتجر جرا إلى المحاكم والنيابات من أناس لا تعرفهم على الإطلاق، ويُقال: تعالي يا دكتورة نوال، عليكِ شيك بقيمة 166 مليون جنيه، يا الدفع يا الحبس، من سيدة تُدعى "نهلة".



وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "نفاجأ أن نهلة هي زوجة عمرو الدجوي، شقيق أحمد الدجوي. والسؤال: لماذا تُعطيها هذا الشيك؟ وبمناسبة ماذا؟



وتابع:"عندما جرت التحقيقات، وسُئل موظف البنك أمام النيابة في التحقيقات، قدم أمام النيابة العامة الكثير من التفاصيل المريبة جدًّا في هذه المسألة، ومع ذلك، كانت الدكتورة نوال الدجوي صابرة ومحتسبة. ثم يعقب ذلك بلاغ آخر يتهمها بأنها استولت على أموال شركتها، التي أسستها بمفردها على مدار سبعين عامًا من كدّها وتعبها في العمل المضني الشاق، ثم يُقال إن نوال الدجوي أخذت من مالها!".



وواصل: "تضطر السيدة الفاضلة لدرء مغبة الاتهام أن تُودِع المبلغ محل الاتهام في حساب النيابة العامة لحين انتهاء القضايا المترامية حول هذا الموضوع. وهي نفسها من أودعته بنفسها في حساب النائب العام، على سبيل الأمانة، لأن النائب العام هو الأمين على الشعب كله".



أردف: "تم إيداع المبلغ من قبلها بنفسها في حساب النيابة العامة لحين التحقق من القضية، ولتُفصل في القضايا، ويتبين من هو صاحب الحق في المال؟ ويُرد إلى صاحبه".

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