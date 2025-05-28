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حوادث

بسبب الإيجار القديم، صاحب عقار يشعل النار فيه لإجبار السكان على مغادرته

بسبب الايجار القديم،
بسبب الايجار القديم، صاحب عقار يشعل النار فيه، فيتو

ألقت قوات أمن الجيزة القبض على صاحب عقار بكرداسة متهم في إشعال حريق بالعقار، مما تسبب في فزع سكان العقار، الذين تمكنوا من الفرار من الحريق الذي نجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة عليه قبل امتداده دون حدوث إصابات.

وكشفت التحريات المبدئية أن بسبب وقوع خلاف بين صاحب العقار المتهم والسكان حول رفضهم رفع قيمة الإيجار القديم، دفع المتهم لارتكاب الواقعة لإجبارهم على مغادرته العقار.

ويواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من المقدم محمد سعودي رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق أعلى عقار، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون وقوع إصابات.

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