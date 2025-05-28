فاجأهم باتصال هاتفي، ترامب يصدر عفوًا عن نجمي تلفزيون الواقع تود وجولي كريسلي (فيديو)

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس ترامب سيصدر عفوًا عن نجمي تلفزيون الواقع تود وجولي كريسلي بعد إدانتهما بتهمة التهرب الضريبي.

وفي عام 2022، أدينت عائلة كريسلي، التي لعبت دور البطولة في برنامج "كريسلي يعرف الأفضل" الذي يوثق أسلوب حياتهم الباذخ، بالتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي.

وأظهر مقطع فيديو نشره مسؤولون في البيت الأبيض على موقع "إكس" اتصال الرئيس دونالد ترامب مع سافانا كريسلي ليبلغها بإصدار عفو عن والديها.

وقال ترامب: "سيكون والداك ووالدتك حرين، وآمل أن نتمكن من ذلك غدًا. لقد عوملا معاملة قاسية جدًا".

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President Trump calls @_ItsSavannah_ to inform her that he will be granting full pardons to her parents, Todd and Julie Chrisley!



Trump Knows Best! pic.twitter.com/j5WPMOOQ7L — Margo Martin (@MargoMartin47) May 27, 2025

تود وجولي، نجما برنامج "Chrisley Knows Best" على شبكة USA، أُدينا في عام 2022 بتهم تتعلق بالاحتيال الضريبي والاحتيال المصرفي. واتهم المدعون الفدراليون الزوجين بتقديم مستندات مزورة للبنوك للحصول على قروض احتيالية تتجاوز قيمتها 30 مليون دولار، ثم أعلنا إفلاسهما قبل انطلاق مسيرتهما التلفزيونية.

وكتب المدّعون في مذكرة للمحكمة قبيل النطق بالحكم في نوفمبر 2022: "بنيا إمبراطورية على كذبة مفادها أن ثروتهما جاءت من العمل الجاد"، وأضافوا: "هيئة المحلفين قالت كلمتها: تود وجولي كريسلي محتالان محترفان عاشا على التنقل بين عمليات الاحتيال وخداع البنوك والتهرب الضريبي".

وحُكم على تود (56 عامًا) بالسجن 12 عامًا، بينما حُكم على جولي (52 عاما) بالسجن 7 أعوام. وتقبع جولي حاليًا في مركز فيدرالي طبي في ليكسينغتون بولاية كنتاكي منذ يناير 2023، في حين يقضي تود محكوميته في منشأة FPC Pensacola.

ونشرت مارتن مقطع الفيديو وعلّقت عبر منصة "X" (تويتر سابقا) قائلة: "ترامب يعرف ما هو الأفضل!"، في إشارة إلى قرار العفو المرتقب.

وقد شكرت سافانا ترامب على قراره، وكانت قد تحدثت عن قضية والديها خلال كلمتها في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2024، متهمة ما وصفته بـ "الاضطهاد من قبل مدعين فدراليين متعسفين".

من جانبه، قال محامي العائلة، أليكس ليتل، إن العفو "يصحح ظلما عميقا ويعيد والدين مخلصين إلى عائلتهما ومجتمعهما"، مضيفا أن "الرئيس ترامب أدرك ما أكدناه منذ البداية: تود وجولي استُهدفا بسبب معتقداتهما المحافظة وشهرتهما. وقد شابت محاكمتهما انتهاكات دستورية عدة وانحياز سياسي".

وتابع ليتل: "قضية تود وجولي تمثل سبب وجود صلاحية العفو الرئاسي. فبفضل ترامب، يمكن لعائلة كريسلي الآن أن تبدأ في التعافي وبناء حياتها من جديد".

هذا وقال ترامب: "لقد تلقيا معاملة قاسية جدا، حسبما سمعت.. معاملة قاسية".

كما شارك ابن العائلة الأصغر، جرايسون (19 عامًا)، في المكالمة، وقال لترامب إن خطابه خلال حفل تخرجه في جامعة ألاباما كان "أفضل خطاب رئاسي سمعته في حياتي".

واختتم ترامب المكالمة بقوله لسافانا وجرايسون: "أبلغا والديكما تهانيّ – سمعت أنهما شخصان رائعان... لم يكن يجب أن يحدث هذا. أنتما أبنان جيدان".

وكانت أليس ماري جونسون، التي حصلت على عفو من ترامب في عام 2018 بعد أن كانت تقضي حكما بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج عنها، حاضرة في المكتب البيضاوي أثناء المكالمة، وقدمت تهانيها لأبني كريسلي.

وكانت المؤثرة ونجمة تلفزيون الواقع سافانا كريسلي قد قامت أثناء سعيها لإطلاق سراح والديها، بتصوير حلقة من برنامج "My View with Lara Trump" مع ابنة الرئيس هذا الشهر، وكانت أيضًا متحدثة ضيفة في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأصدر ترامب أيضًا يوم الثلاثاء عفوًا عن بول والكزاك، المدير التنفيذي السابق لدار رعاية المسنين، الذي أقر بالذنب في جرائم ضريبية العام الماضي.

وجمعت والدة والكزاك، إليزابيث فاجو، ملايين الدولارات لحملات ترامب وحضرت حفل عشاء لجمع التبرعات بقيمة مليون دولار للشخص الواحد في مار إيه لاغو الشهر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

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