أمريكا أعدت العدة، دبلوماسي يحذر من تطورات كبرى وأحداث خطرة تستهدف مصر خلال أيام

حذر السفير محمد مرسي مساعد وزير الخارجية الأسبق، من تطورات كبرى وأحداث خطرة تستهدف مصر خلال أيام قليلة.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أمريكا بدأت في تنفيذ خططها الخاصة لتقديم المساعدات لأهل غزة وجندت لذلك أكثر من ألف من المارينز ورجال المخابرات والأجهزة الأخرى وهم كلهم من الموظفين السابقين الذين ارتبطت أسماء الكثيرين منهم بمهام سرية منها تحريك الجماهير وإثارة الفوضي والاضطراب.

وأضاف: "تم عمدًا إضعاف ثم استبعاد الأمم المتحدة ومختلف مؤسساتها من هذه المهمة التي كانت ولا تزال من صميم اختصاصاتها".

وأوضح أن الأمم المتحدة انتقدت فوضى توزيع المساعدات، وذكرت أن لديها خططًا عملية ومنظمة لتوزيع وتوصيل المساعدات الإنسانية لمستحقيها، وهو انتقاد يحمل في طياته الكثير من المعاني والرسائل.



وتابع السفير محمد مرسي:" أضيف بأنها فوضى مقصودة، تتواكب معها استعدادات إسرائيلية لاقتحام ما تبقى من القطاع، ودفع السكان تحت تهديد النار وقسوة سلاح الجوع والعطش صوب الحدود المصرية".



واستطرد: “إذا استمرت هذه التطورات علي هذه الوتيرة فعلينا أن نتوقع تطورات كبرى وغير مواتية ستحملها لنا الأيام القليلة القادمة وبتنسيق أمريكي إسرائيلي”.



وأردف: "أحسب أن القيادة المصرية تدرك ذلك جيدًا وتتحسب له كذلك، ويجب حشد التأييد الدولي بتكثيف قنوات الاتصال الخارجي وفي مختلف الأطر الثنائية ومتعددة الأطراف، وأحسب أن لنا فرصة جيدة في استقطاب مختلف الأطراف نحو موقف دولي منظم ومتماسك وضاغط علي أمريكا وإسرائيل لمنع التهجير بمسمياته المختلفة ووسائله الكثيرة وخاصة القذرة منها".



واختتم حديه: "يبقى الأهم وهو الجبهة الداخلية وردود فعل الشارع المصري تجاه ما قد يحمله المستقبل من أحداث وتطورات، والمتحدث فيه كالسائر على حقل أشواك لتباين الآراء ووجهات النظر والانتقادات ورؤى المعارضة والموالاة وكذا ذوي الأجندات والتوجهات الخاصة، فضلًا عن الظروف المعيشية الصعبة للسواد الأعظم من الناس، وعلى قيادات الدولة وبرلمانها وأجهزتها الرقابية والتنفيذية القيام بالكثير ليتسنى مطالبة الناس بالمزيد من التحمل".

وترفض مصر بشكل قاطع أي شكل من أشكال التهجير القسري للفلسطينيين، سواء كان تهجيرًا مباشرًا أو تحت أي مسمى آخر.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن موقف مصر يرفض بكل حزم أي تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم.

كما قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية: "نرفض كل مسميات التهجير وسنحافظ على بقاء الأشقاء في أرضهم".

وأضاف أن مصر لن تكون طرفًا في أي ظلم يُمارس على الشعب الفلسطيني، ولن تقبل تحت أي ظرف بأن يتم إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها، متسائلًا: “لماذا يُهجّر شعب يعيش على أرضه التاريخية؟”.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر تؤمن بأن الحفاظ على بقاء الفلسطينيين في أرضهم هو أساس أي حل عادل، مشيرًا إلى أن السياسات الإسرائيلية الحالية تهدف إلى خلق ظروف مستحيلة للحياة في غزة والضفة الغربية، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.



وأشار إلى أن مصر قدمت مرافعة قانونية قوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، شددت خلالها على بطلان الإجراءات الإسرائيلية وعلى عدم مشروعية التهجير، مؤكدًا أن هذا الملف يُعد خطًا أحمر لمصر، كما هو الحال بالنسبة للأردن.

وختم الوزير تصريحه بتأكيد أن التحرك المصري لن يتراجع قيد أنملة، وأن القاهرة ستواصل استخدام كل الأدوات الدبلوماسية والقانونية والإنسانية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

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