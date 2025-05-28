محامي نوال الدجوي يكشف رد فعل بنات الدكتورة منى بعد خبر وفاة ابن خالهم ولميس الحديدي تحرجه

كشف محمد إصلاح محامي نوال الدجوي رد فعل بنات الدكتورة منى الدجوي بعد خبر وفاة ابن خالهم أحمد شريف، وقال: "هذه الأسرة منذ نشأتها متحدة ومترابطة، محدش بيسمع عنهم غير كل خير، ولا يعلم عنهم أحد إلا الخير. يسكنون في نفس المنزل بناء على رغبة الدكتورة نوال الدجوي، كل واحد له شقة في نفس العمارة الكائنة بمكان قريب من الجامعة، وحتى عام 2021 بداية المشكلات".



وعن ردة فعلهن بعد سماع خبر وفاة أحمد علق: " فور سماع خبر الوفاة، البنات أصبن بحالة من عدم التصديق والبكاء والانهيار" هيستريا "، لأنهم كانوا عائلة واحدة وسندًا لبعضهم".



ونفى أن يكون هناك أي بلاغ يتهم بنات الدكتورة منى الدجوي بقتل الراحل أحمد شريف الدجوي، مؤكدًا أنها عبارة كاذبة عارية من الصحة.



وعلقت الحديدي: "سبب البكاء حزن أم شعور بالذنب على الخلافات ؟ ليرد: " بكاء شديد على فقد النفس، وهو أعظم خسارة".

كما كشف محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي ومنى الدجوي والحفيدتين إنجي وماهيتاب، تفاصيل قضية الحجر التي رفعها حفيديها عام 2024، قائلًا: "منذ يناير 2023 وحتى اكتشافها صفقة نقل الأسهم المزورة وتقديمها شكوى بشأنها، وتعديل ملكية الشركة بالبيوع لصالح الدكتورة منى الدجوي، حافظت الدكتورة نوال على الصلات الأسرية، ولم تقطعها مطلقًا".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة عبر قناة ON: "رغم كل ما حدث، فإنها ظلت حريصة على صلة الرحم، وظل وجود الأحفاد من ابنها شريف الدجوي قائمًا ومقبولًا في حياتها، رغبة منها في عدم وجود مشكلة".

وأوضح أن العلاقات ظلت على هذا النحو إلى أن وقعت ـ حسب وصفه ـ الطامة الكبرى، برفع دعوى حجر في الثالث من أغسطس 2024، حيث فوجئت باتصال هاتفي من النيابة العامة يطلب منها الحضور، لوجود طلب مقدم لتوقيع الحجر عليها.

وأضاف أن “نص الطلب المقدم من حفيدها عمرو الدجوي، يفيد أنه تقدم بطلب لتوقيع الحجر عليها، بدعوى إصابتها بمرض ألزهايمر وتصلب شرايين المخ، ما أدى ـ حسب وصفه ـ إلى عدم قدرتها على مباشرة شؤونها الشخصية أو إدارة مؤسساتها التعليمية”.

وأشار إلى أن الدكتورة نوال خضعت للتحقيقات الرسمية أمام النيابة العامة، متسائلًا: “تخيلوا شعورها في تلك اللحظة، أن تأتي الطعنة الغادرة من حفيدها، وهو الذي رماها بتلك الأوصاف”.

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