الأربعاء 28 مايو 2025
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ثقافة وفنون

مشيرة إسماعيل ترفض اعتذار آية سماحة وتكشف عن خطأ شنيع للفنانة الشابة

الفنانة مشيرة إسماعيل
الفنانة مشيرة إسماعيل وآية سماحة، فيتو

قالت الفنانة مشيرة إسماعيل إنها رفضت اعتذار الفنانة آية سماحة بعد هجومها اللفظي عليها، مشيرة إلى أن الاعتذار لا يُجدي في حالة تكرار الخطأ.


إساءة آية سماحة 

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر” أنها تجاهلت الأمر سابقًا، لكن عودة الإساءة دفعتها إلى تسليم الملف لنقابة المهن التمثيلية.

 

أشرف زكي يتدخل وابنتها تطالبها بالصفح

وكشفت مشيرة إسماعيل أن الدكتور أشرف زكي تواصل مع ابنتها وطلب منها أن تدفعها إلى قبول الاعتذار، لكن القرار النهائي ما زال في يد النقابة.

 

ومن طفلة تضيء أثير الإذاعة إلى راقصة بارزة في الفرقة القومية للفنون الشعبية، ثم ممثلة صاحبة حضور خاص على الشاشة المصرية، تربعت مشيرة إسماعيل على عرش القلوب لسنوات طوال قبل أن تختار الابتعاد بهدوء عقب ارتدائها الحجاب.

ورغم غيابها عن الشاشات منذ عام 2017 إلا أن مشيرة عادت مؤخرًا إلى الواجهة، ولكن ليس من بوابة الفن، بل من باب أزمة تفجرت، عندما فوجئت بأن الدور الأرضي من العقار الذي تسكنه في مصر الجديدة قد تحول إلى مستشفى للكلاب، ما دفعها إلى التواصل مع الإعلام لطلب تدخل رسمي لحماية خصوصية السكان وحقوقهم في بيئة آمنة.  

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