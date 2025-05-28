غير مساره فقفزت من السيارة، ضبط سائق تابع لتطبيق شهير تسبب في إصابة طبيبة أسنان بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة تابع لتطبيق شهير متهم بالتسبب في إصابة طبيبة أسنان بجروح مختلفة إثر قفزها من السيارة بعدما نشبت مشادة بينهما حول رفضه تغيير مساره، وتعديه عليها بالسب والقذف، ما دعاها إلى إلقاء نفسها خارج السيارة.

وتقدمت الطبيبة بتحرير محضر رسمي بقسم شرطة الهرم تتهم فيه سائق سيارة تابع لتطبيق شهير للتوصيل تسبب في إصابتها بجروح مختلفة بالجسم إثر قفزها من السيارة، بعد نشوب مشادة بينهما إثر رفض السائق تغيير مساره، وتعديه عليها بالسب والقذف، ما دعاها إلى إلقاء نفسها خارج السيارة.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة لكشف ملابساتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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