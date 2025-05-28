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رياضة

اختار الفلوس واستغنى عن الحلم، الراتب الضخم ينهي علاقة رامي ربيعة بالأهلي

رامي ربيعة، فيتو
رامي ربيعة، فيتو

خرج رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي من قائمة الفريق لمواجهة فاركو، في الجولة الختامية من مسابقة لدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي باستبعاد رامي ربيعة، بعد فشل محاولات مفاوضات محمد يوسف المدير الرياضي بالقلعة الحمراء مع المدافع الدولي لتجديد عقده مع المارد الأحمر.

محمد يوسف، فيتو
محمد يوسف، فيتو

رامي يرفض عرض الأهلي 

وشهدت الساعات الماضية جلسة بين محمد يوسف ورامي ربيعة، وعرض خلالها يوسف على اللاعب راتب سنوي قيمته 25 ألف جنيه مصر، إلا أن ربيعة رفض العرض وطلب 40 مليون جنيه في الموسم، وهو ما رفضه مسئولو الأهلي.

ربيعة يحصل على راتب ضخم في العين الإماراتي

وعقب انتهاء الجلسة أخطر محمد يوسف مسؤولي الأهلي، أن اللاعب رفض العرض وقرر الانتقال للعين الإماراتي، حيث يحصل هناك على مليون ونصف دولار راتبًا سنويًّا.

 

ربيعة خارج حسابات الأهلي بمونديال الأندية

وخرج ربيعة من حسابات الأهلي خلال المباريات الأخيرة بسبب الإصابة وانشغاله بملف التجديد، وجاي اتخاذ إجراءات استبعاد اللاعب من بعثة الأهلي التي تغادر يوم 4 يونيو المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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