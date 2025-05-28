الأهلي يصطدم بـ فاركو بحثا عن التتويج الـ45 بالدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لمواجهة قوية وحاسمة مع نظيره فاركو اليوم الأربعاء في المباراة المقرر لها علي ستاد القاهرة الدولي في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وفاركو

ويدخل النادي الأهلي مواجهة الحسم أمام فاركو، سعيًا لتحقيق الفوز الذي يعني تتويجه رسميًا بلقب المسابقة للمرة الخامسة والأربعين في تاريخه.

في المقابل، يتمسك نادي فاركو بأمل تقديم عرض قوي أمام النادي الأهلي، متسلحًا بخبرة عدد من لاعبيه، وساعيا لإحراج كتيبة عماد النحاس.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024"، وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

حكام مباراة الأهلي وفاركو

موقف الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، فيما يتواجد نادي فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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