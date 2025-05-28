إما الولاية 51 لأمريكا أو دفع 61 مليار دولار، ترامب يبتز كندا بعد عرض انضمامها إلى القبة الذهبية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أخبر الكنديين بأنهم لن يدفعوا شيئًا فى إنشاء القبة الذهبية التي تعتزم واشنطن إنشاءها، إذا أصبحت كندا الولاية الأمريكية الـ51 وهم يفكرون بالعرض، وفق رويترز.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه فى حالة رفض كندا بان تصبح الولاية الأمريكية الـ51 فإن ذلك سيكلفها 61 مليار دولار للانضمام إلى القبة الذهبية، إذا ظلت منفصلة عن أمريكا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مزيدًا من التفاصيل عن منظومة دفاعية جديدة تحمل اسم "القبة الذهبية" (Golden Dome)، من المتوقع أن تدخل الخدمة بنهاية ولايته الحالية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال ترامب إن مشروع "القبة الذهبية" يأتي بتكلفة إجمالية تُقدَّر بـ175 مليار دولار، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المقترح في الكونجرس سيتضمن تخصيص 25 مليار دولار كتمويل مباشر للمنظومة.



وأكد ترامب أن المنظومة الجديدة ستعتمد على "تكنولوجيا فضائية لاعتراض التهديدات" وأنه تم اختيار الهيكل المعماري المناسب لتنفيذ المشروع.



وأضاف أن "التكنولوجيا الأمريكية تفوق في تطورها نظيرتها الإسرائيلية"، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة "قدَّمت دعمًا كبيرًا لتطوير نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي".

وأعلن الرئيس الأمريكي أن الجنرال مايكل جوتلاين، أحد كبار قادة قوات الفضاء الأمريكية، سيتولى قيادة مشروع "القبة الذهبية"، المنظومة الدفاعية الجديدة التي تطورها الولايات المتحدة بهدف توفير حماية شاملة من التهديدات الصاروخية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والفرط صوتية وصواريخ كروز المتقدمة.

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