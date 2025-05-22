أخبار الفن اليوم: وعكة صحية لـ محمد عبده.. الموت يفجع المطربة أروى.. أزمة تواجه فيلم "طه الغريب".. علي الحجار يتألق في حفل الشيخ زايد

شهدت الساحة الفنية، اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تعرض الفنان محمد عبده لوعكة صحية مفاجئة وإلغاء حفله غدا في السعودية.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

اعتذر الفنان محمد عبده للجمهور عن إلغاء حفله بشكل مفاجئ في مدينة العلا، والذي كان من المقرر إقامته غدا الجمعة.

أعلنت مصادر مقربة من الفنانة أروي عن وفاة والدتها منذ قليل، وذلك بعد أسابيع من تدهور حالتها ونقلها للمستشفى في أبريل الماضي إثر الإصابة بوعكة صحية شديدة.





يواجه الفنان حسن الرداد وفريق عمل فيلمه الجديد "طه الغريب" أزمة كبيرة تهدد انطلاق تصوير العمل، وذلك بسبب تعثر التعاقد مع البطلة التي من المفترض أن تشاركه بطولة الفيلم.

تعرض قناة "ON" على شاشتها قريبًا مسلسل "مملكة الحرير" بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز وعدد من النجوم الآخرين.

أعلن المخرج الشاب أحمد خالد موسى عن خضوعه لجراحة سريعة.

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى وبمشاركة عازفة الفيولا المصرية العالمية أميرة أبو زهرة وعازف الكلارينيت الأسبانى بابلو بارجان وذلك فى التاسعة مساء السبت ٢٤ مايو الجاري بالمسرح الكبير.





يعد مسلسل خطيئة أخيرة من أبرز الأعمال الدرامية التي ستنطلق قريبا عبر منصة “يانجو بلاي”.





يحيي الفنان رابح صقر، حفلا غنائيا غدا الجمعة في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

يواصل فريق العرض المسرحي “حكايات الشتا” من إنتاج فرقة مسرح الغد، والتابعة للبيت الفني للمسرح، تقديم لياليه على خشبة مسرح الغد بالعجوزة بنجاح جماهيري كبير رفع شعار"كامل العدد".

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الألبوم الجديد لفنان العرب محمد عبده “الوفاء للبدر”.

انطلق منذ قليل حفل الفنان علي الحجار على أحد مسارح منطقة الشيخ زايد، وسط حضور جماهيري كبير.

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