أخبار الفن اليوم: وعكة صحية لـ محمد عبده.. الموت يفجع المطربة أروى.. أزمة تواجه فيلم "طه الغريب".. علي الحجار يتألق في حفل الشيخ زايد
شهدت الساحة الفنية، اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تعرض الفنان محمد عبده لوعكة صحية مفاجئة وإلغاء حفله غدا في السعودية.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
بعد إلغاء حفله بالعلا، آخر التطورات الصحية لـ محمد عبده
اعتذر الفنان محمد عبده للجمهور عن إلغاء حفله بشكل مفاجئ في مدينة العلا، والذي كان من المقرر إقامته غدا الجمعة.
الموت يفجع المطربة أروى
أعلنت مصادر مقربة من الفنانة أروي عن وفاة والدتها منذ قليل، وذلك بعد أسابيع من تدهور حالتها ونقلها للمستشفى في أبريل الماضي إثر الإصابة بوعكة صحية شديدة.
أزمة تواجه فيلم "طه الغريب" بسبب انسحاب بطلات محتملات من العمل
يواجه الفنان حسن الرداد وفريق عمل فيلمه الجديد "طه الغريب" أزمة كبيرة تهدد انطلاق تصوير العمل، وذلك بسبب تعثر التعاقد مع البطلة التي من المفترض أن تشاركه بطولة الفيلم.
مملكة الحرير على "ON" قريبا
تعرض قناة "ON" على شاشتها قريبًا مسلسل "مملكة الحرير" بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز وعدد من النجوم الآخرين.
مخرج العتاولة يخضع لجراحة سريعة
أعلن المخرج الشاب أحمد خالد موسى عن خضوعه لجراحة سريعة.
السيمفوني يعزف من روائع القرن العشرين بقيادة الصعيدي في الأوبرا
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى وبمشاركة عازفة الفيولا المصرية العالمية أميرة أبو زهرة وعازف الكلارينيت الأسبانى بابلو بارجان وذلك فى التاسعة مساء السبت ٢٤ مايو الجاري بالمسرح الكبير.
أبطال مسلسل خطيئة أخيرة، تعرف عليهم
يعد مسلسل خطيئة أخيرة من أبرز الأعمال الدرامية التي ستنطلق قريبا عبر منصة “يانجو بلاي”.
رابح صقر يحيي حفلا غنائيا في مدينة العلا بالسعودية غدا
يحيي الفنان رابح صقر، حفلا غنائيا غدا الجمعة في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.
10 صور ترصد عرض "حكايات الشتا" على مسرح الغد
يواصل فريق العرض المسرحي “حكايات الشتا” من إنتاج فرقة مسرح الغد، والتابعة للبيت الفني للمسرح، تقديم لياليه على خشبة مسرح الغد بالعجوزة بنجاح جماهيري كبير رفع شعار"كامل العدد".
الوفاء للبدر، روتانا تطرح ألبوم محمد عبده الجديد
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الألبوم الجديد لفنان العرب محمد عبده “الوفاء للبدر”.
علي الحجار يتألق في حفل الشيخ زايد بباقة من أبرز أغانيه (صور)
انطلق منذ قليل حفل الفنان علي الحجار على أحد مسارح منطقة الشيخ زايد، وسط حضور جماهيري كبير.
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