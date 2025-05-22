الوفاء للبدر، روتانا تطرح ألبوم محمد عبده الجديد

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الألبوم الجديد لفنان العرب محمد عبده “الوفاء للبدر”.

وطرحت روتانا الألبوم عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، ويتكون الألبوم من 5 أغنيات من كلمات: الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، وألحان: الموسيقار طلال.

ويأتي الألبوم بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الشاعر السعودي الأمير بدر بن عبدالمحسن.

واعتذر اليوم الفنان محمد عبده للجمهور عن إلغاء حفله بشكل مفاجئ في مدينة العلا، والذي كان من المقرر إقامته غدا الجمعة.





محمد عبده يتعرض لوعكة صحية

وقال محمد عبده في مقطع فيديو نشرته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات: إنه يحاول منذ 10 أيام، علاج صدره حيث إنه تعرض لـ حساسية شديدة بالرئة “الربو”، معتذرا لجمهوره عن عدم إقامة الحفل.

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