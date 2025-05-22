مملكة الحرير على "ON" قريبا

مسلسل مملكة الحرير ، تعرض قناة "ON" على شاشتها قريبًا مسلسل "مملكة الحرير" بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز وعدد من النجوم الآخرين.

تفاصيل مسلسل مملكة الحرير

مسلسل "مملكة الحرير" من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

"مملكة الحرير" يدور في إطار من الفانتازيا ويتناول صراع الأشقاء في أجواء من التشويق والإثارة والغموض.

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