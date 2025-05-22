مخرج العتاولة يخضع لجراحة سريعة

أعلن المخرج الشاب أحمد خالد موسى عن خضوعه لجراحة سريعة.

ونشر موسى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورا له من داخل غرفة العمليات، معلقًا “عملية جراحية سريعة وعدت”.

ولم يكشف أحمد خالد موسى عن تفاصيل الجراحة التي خضع لها، إلا أنه تلقى العديد من التعليقات من متابعيه وأصدقائه للاطمئنان عليه بعد أزمته الصحية، حيث أكد لهم أنه بخير ويقضي حاليًا فترة من النقاهة قبل العودة لاستئناف عمله الإخراجي.

يذكر أن آخر أعمال المخرج أحمد خالد موسى، مسلسل العتاولة الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

من جانب آخر انتشرت مؤخرًا بعض الأخبار حول التحضير لجزء جديد من مسلسل العتاولة، خاصة بعد أن حقق الجزء الثاني نسبة مشاهدة كبيرة أثناء عرضه في سباق دراما رمضان الماضي.



مسلسل العتاولة

وأكد مصدر من داخل المسلسل في تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه لا نية لعمل جزء ثالث من مسلسل العتاولة، خاصة أنه قد الجزء الثاني انتهى بموت الشخصية التي كانت تقدمها فيفي عبده، وكذلك شخصية عيسى الوزان الذي جسدها باسم سمرة.

وأضاف المصدر، أن الجزء الثاني للعمل لم يكن بجودة الجزء الأول، خاصة مع غياب بعض أبطاله مثل نهى عابدين ومي كساب وغيرهما، لذلك قرر أبطال المسلسل الاكتفاء بجزئين فقط.

ومن المفترض أن يحضر الفنان أحمد السقا لبطولة مسلسل تلفزيوني جديد ليشارك به في موسم دراما رمضان المقبل، إلا أنه لم يستقر على سيناريو بعينه حتى الآن.

يذكر أن مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وفيفي عبده وزينة ومصطفى أبو سريع ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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