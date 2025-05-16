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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل حرب الجبالي الحلقة الأولى

حرب الجبالي، فيتو
حرب الجبالي، فيتو

يستعد محبو المسلسلات المصرية لانطلاق عمل جديد وهو مسلسل حرب الجبالي الذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين.

موعد عرض مسلسل حرب الجبالي الحلقة الأولى

ومن المقرر أن تعرض مسلسل حرب الجبالي الحلقة الأولى عبر شاشة قناة mbc مصر ومنصة شاهد يوم الأحد المقبل الموافق 18 مايو في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية على منصة شاهد.

ويأتي عرض المسلسل حاليا بعد أن تم تأجيل عرضه ثلاثة سنوات، حيث تم الانتهاء من تصويره عام ٢٠٢٢.

ولم يعلم أبطال المسلسل السبب وراء تأجيل المسلسل، الذي تم تصوير أغلب مشاهده بالعاصمة اللبنانية بيروت.

مسلسل حرب الجبالي

 مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وعدد آخر من الفنانين جارٍ التعاقد معهم، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل أحد الأحياء الشعبية، وتشهد الحلقات حدوث صراعات بين الأبطال من أجل إرساء قيمة في نهاية القصة، حيث نرى تصارعا بين فكرتي الخير والشر وأيهما ينتصر في النهاية، كما تظهر بطلات العمل يجسدن الطمع والنزاع من أجل المال.

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