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ثقافة وفنون

قبل حفله الليلة، تعرف على أسعار تذاكر حفل علي الحجار بالشيخ زايد

علي الحجار، فيتو
علي الحجار، فيتو

يحيي الفنان علي الحجار، مساء اليوم الخميس، حفلًا غنائيًّا على مسرح تياترو أركان بالشيخ زايد، ومن المتوقع ان يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

 

أسعار حفل علي الحجار 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل علي الحجار أسعار التذاكر وجاءت كالآتي الفئة الأولى بـ 750 جنيهًا والفئة الثانية 1250 جنيهًا والثالثة 1800 جنيه والرابعة 2500 جنيه والفئة الخامسة سعرها 3100 جنيه.

يُذكر أن الفنان علي الحجار طرح أغنية بعنوان "بخاف من عيد ميلادي"، والتي يستعرض من خلالها مراحل التقدم في العمر، بداية من الطفولة مرورًا بالمراهقة والشباب وصولًا إلى سن الرشد والشيخوخة، حيث يعبِّر عن التحولات بين البراءة والأحلام، والسعي لاكتشاف الذات والتكيف مع متطلبات الحياة وضغوطها.

وتقول كلمات الأغنية: "من يوم ما بقيت جنين ولحد 4 سنين.. كان قلبي له عنين بتشوف الطيبين.. عيل في التختة قاعد بتعلم أبجدية.. في عينيا الدنيا لسه وردية ومية مية. في العيد باخد عيدية.. ودموعي اللي في عينيا لساهم محبوسين.. وسنين بتجيب سنين.. وأنين بيجيب أنين".

أغنية "بخاف من عيد ميلادي" من كلمات حسام إبراهيم ولحن وتوزيع ميكس وفكرة وإنتاج محمد التابعي، وماستر أحمد شعتوت.

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