الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الوفاء للبدر، محمد عبده يطرح ألبومه الجديد الخميس المقبل

بوستر الألبوم، فيتو
بوستر الألبوم، فيتو

يطرح فنان العرب محمد عبده ألبومه الجديد “الوفاء للبدر” بعد غد الخميس الساعة التاسعة مساءً.

ويتضمن الألبوم 5 أغاني من كلمات: الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، وألحان: الموسيقار طلال.

ويأتي الألبوم بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، وتطرحه شركة روتانا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

ومؤخرا أحيا فنان العرب محمد عبده حفلا في دار الأوبرا المصرية تحت شعار “ليلة طلال”، وذلك احتفالًا بـ"ليلة الموسيقار طلال". 

حفل محمد عبده في دار الأوبرا 

وتألق “عبده” خلال الحفل بصوت يهز القلوب من خلال غنائه لعدد من الأغاني ومنها “خذ فؤادي ويا جنة الدنيا” وغيرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوفاء للبدر محمد عبده فنان العرب محمد عبده ألبوم الوفاء للبدر

مواد متعلقة

حفل جديد لـ محمد عبده في عيد الأضحى

الأكثر قراءة

محامي حفيد نوال الدجوي يقدم فيديو يرصد لحظة خروج أشخاص من الفيلا المسروقة والنيابة تتحفظ عليه

أسماء مصابي حادث سقوط أسانسير المستشفى الجامعى بالمنوفية

محامي حفيد نوال الدجوي: اضطررنا لإقامة دعوى حجر عليها لهذا السبب (فيديو)

ثروت سويلم: موقف بيراميدز من الانسحاب أمام سيراميكا كليوباترا مختلف عن الأهلي

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 (آخر تحديث)

غرامات وإيقافات بالجملة، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 7 من الدوري الممتاز

أول تحرك من جامعة الزقازيق بعد واقعة طرد طالبة من سكن المدينة الجامعية(صور)

الدوري السعودي، التعاون يتأخر أمام الرياض 2-1 بالشوط الأول

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 (آخر تحديث)

سعر كيلو خردة الألومنيوم اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 20-5-2025

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى يحذر من وقيعة بين مصر والسعودية بسبب “السوشيال ميديا” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى الأزهر يربط بين التفكك الأسري والفراغ وانتشار الإدمان ويطالب بمراقبة مواقع التواصل

بالدليل، 9 أنواع من الأنكحة حرمها الله

20 مسألة خاصة بحج المرأة

المزيد
الجريدة الرسمية