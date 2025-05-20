الوفاء للبدر، محمد عبده يطرح ألبومه الجديد الخميس المقبل

يطرح فنان العرب محمد عبده ألبومه الجديد “الوفاء للبدر” بعد غد الخميس الساعة التاسعة مساءً.

ويتضمن الألبوم 5 أغاني من كلمات: الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، وألحان: الموسيقار طلال.

ويأتي الألبوم بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، وتطرحه شركة روتانا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

ومؤخرا أحيا فنان العرب محمد عبده حفلا في دار الأوبرا المصرية تحت شعار “ليلة طلال”، وذلك احتفالًا بـ"ليلة الموسيقار طلال".

حفل محمد عبده في دار الأوبرا

وتألق “عبده” خلال الحفل بصوت يهز القلوب من خلال غنائه لعدد من الأغاني ومنها “خذ فؤادي ويا جنة الدنيا” وغيرهم.

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