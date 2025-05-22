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ثقافة وفنون

رابح صقر يحيي حفلا غنائيا في مدينة العلا بالسعودية غدا

رابح صقر، فيتو
رابح صقر، فيتو

يحيي الفنان رابح صقر، حفلا غنائيا غدا الجمعة في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل رابح صقر بالسعودية 

ومن المفترض أن يقدم رابح صقر خلال حفله غدا عددا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح 

وفي وقت سابق، أحيا الفنان السعودي رابح صقر احتفالية نادي الهلال بمرور 67 عامًا على تأسيسه، برعاية موسم الرياض.

 

وشدا رابح صقر خلال الاحتفالية بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي أشعلت الأجواء داخل إستاد الزعيم.

 

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