الموت يفجع المطربة أروى

أعلنت مصادر مقربة من الفنانة أروي عن وفاة والدتها منذ قليل، وذلك بعد أسابيع من تدهور حالتها ونقلها للمستشفى في أبريل الماضي إثر الإصابة بوعكة صحية شديدة.

وفاة والدة أروى

وقالت إحدى صديقات أروى على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي: “إنا لله وإنا إليه راجعون، عظم الله أجركم، وأحسن عزاءكم، وغفر لميتكم نسأل الله أن يرحمها ويغفر لها، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، عظم الله أجركم، وأحسن عزائكم، وجبر مصابكم، وغفر لميتكم.. تعازينا للفنانة أروى”.

وبدأ أصدقاء ومحبو الفنانة أروي عبر منصات التواصل الاجتماعي بتقديم واجب العزاء لها.

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