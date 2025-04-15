الثلاثاء 15 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

حقيقة تقديم جزء ثالث من مسلسل "العتاولة"

العتاولة.فيتو
العتاولة.فيتو

انتشرت مؤخرًا بعض الأخبار حول التحضير لجزء جديد من مسلسل العتاولة، خاصة بعد أن حقق الجزء الثاني نسبة مشاهدة كبيرة أثناء عرضه في سباق دراما رمضان الماضي.

 

مسلسل العتاولة 

وأكد مصدر من داخل المسلسل في تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه لا نية لعمل جزء ثالث من مسلسل العتاولة، خاصة أنه قد الجزء الثاني انتهي بموت الشخصية التي كانت تقدمها فيفي عبده، وكذلك شخصية عيسى الوزان الذي جسدها باسم سمرة.

 

واضاف المصدر، أن الجزء الثاني للعمل لم يكن بجودة الجزء الأول، خاصة مع غياب بعض ابطاله مثل نهى عابدين ومس كساب وغيرهم، لذلك قرر ابطال المسلسل الاكتفاء بجزئين فقط.

 

ومن المفترض أن يحضر الفنان أحمد السقا لبطولة مسلسل تلفزيوني جديد ليشارك به في موسم دراما رمضان المقبل، إلا أنه لم يستقر على سيناريو بعينه حتى الأن.

يذكر أن مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وفيفي عبده وزينة ومصطفى ابو سريع ومن اخراج احمد خالد موسى.

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العتاولة أحمد السقا اعمال فيفي عبده
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