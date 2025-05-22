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ثقافة وفنون

السيمفوني يعزف من روائع القرن العشرين بقيادة الصعيدي في الأوبرا

المايسترو أحمد الصعيدي،
المايسترو أحمد الصعيدي، فيتو

 تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى وبمشاركة عازفة الفيولا المصرية العالمية أميرة أبو زهرة وعازف الكلارينيت الأسبانى بابلو بارجان وذلك فى التاسعة مساء السبت ٢٤ مايو الجاري بالمسرح الكبير. 

 

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني 

الحفل من سلسلة روائع القرن العشرين  ويضم نخبة من الأعمال الكلاسيكية التى وضعها كبار المؤلفين منها كونشيرتو الكلارينيت والفيولا والأوركسترا لـ  بروخ، السيمفونية الأولى لـ هنرى دوتيو ومشاهد مصرية تعزف لأول مرة فى مصر لقائد الحفل المايسترو أحمد الصعيدى. 

أوركسترا القاهرة السيمفونى 

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفونى إستحدث حفلات نوعية لمجموعة من الأعمال العالمية منها روائع القرن العشرين، الموسيقى الغنائية، أعظم السيمفونيات، الكونشيرتو العظيم وغيرها إلى جانب عروض للمؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكى للتعريف بملامح أحد أهم ألوان الفنون الجادة.

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