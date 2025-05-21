مؤلفات الموجي وغنائيات العمالقة في حفل خاص بأوبرا الإسكندرية

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ضمن فعاليات وزارة الثقافة، حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي في التاسعة مساء غد الخميس على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية".

حفل خاص لـ مؤلفات الموجى



يضم الحفل فاصلًا لمؤلفات الموسيقار محمد الموجي ومجموعة من غنائيات عمالقة الطرب بمشاركة الفنانة حنين الشاطر ونجوم الموسيقى العربية ياسر سعيد، آلاء أيوب، وائل أبو الفتوح ومحمد الخولي.



يذكر أن الموسيقار محمد الموجى يعد أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربي بعد ثورة يوليو 1952، ولد في مارس 1923 بمحافظة كفر الشيخ، حصل على دبلوم الزراعة عام 1944، وعمل فى عدة وظائف، ثم ظهرت ميوله إلى الغناء، بعدها اتجه إلى التلحين، وكانت أول أغنياته «صافيني مرة»، التي غناها عبد الحليم حافظ بعدها قدم ألحانًا لعمالقة الطرب العربي منهم أم كلثوم، ونجاة، ووردة الجزائرية، وصباح، وفايزة أحمد، ورحل عن عالمنا عام 1995 تاركًا تراثًا فنيًا من الألحان الخالدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.